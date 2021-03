La nouvelle éco : une coopérative des Pyrénées-Orientales lance une crème d'amande 100% française

Les Français adorent les amandes ! Ils en consomment près de 40.000 tonnes chaque année. Pourtant, la production française a quasiment disparu. 98% des amandes vendues dans l'Hexagone sont importées, notamment d'Espagne ou des Etats-Unis. Des producteurs tentent de relancer la filière française, en particulier dans les Pyrénées-Orientales.

Depuis cinq ans, une vingtaine d'entre eux se sont lancées dans l'aventure. "C'est une manière de se diversifier", explique Loren Serra, en charge du développement de la filière au sein de la coopérative La Melba de Bouleternère, "surtout que de nombreux vergers de pêchers sont attaqués par le virus de la sharka et doivent être arrachés. L'amande apparaît comme une solution !" L'an dernier, plus de 100 tonnes ont été produites dans le secteur des Aspres et du Conflent.

Les fruits sont écoulés auprès d'artisans ou dans la grande distribution. Et d'ici quelques mois, la coopérative La Melba de Bouleternère va leur offrir un nouveau débouché sous forme de crème d'amande : cette préparation culinaire permet de confectionner son propre lait d'amande ou de réaliser diverses recettes.

Baptisée Mandaya, la crème est réalisée en broyant les amandes à la meule de pierre, sans aucun produit ajouté. Elle est disponible en prévente sur le site de financement participatif Ulule jusqu'au 16 avril.