La nouvelle éco : Une coopérative dijonnaise pour aider les entrepreneurs à se lancer

La CAE Bourgogne (Coopérative d'Activité et d'Emploi) accompagne et forme les entrepreneurs de la région depuis près de 15 ans. L'objectif : les aider à se lancer dans une nouvelle aventure, avec un soutien administratif et une protection juridique.

Pas toujours facile de se lancer dans l'entreprenariat quand on est seul, alors la CAE Bourgogne se lance comme défi depuis près de 15 ans d'accompagner et de former ceux qui veulent se lancer. "Pendant tout leur parcours, on va s'occuper de tout l'administratif, déclaration fiscale, sociale", énumère Naïma Da Costa Kholer, nouvelle directrice de la coopérative. La structure accompagne plus de 100 entrepreneurs en Bourgogne-Franche-Comté, dont 63 en Côte-d'Or.

Une aide bienvenue en temps de crise sanitaire

Autre point important, la CAE porte juridiquement l'activité des entrepreneurs, ils deviennent alors salariés de la coopérative. Une aide bienvenue, surtout en cette période de crise sanitaire et de confinements à répétition. "Avec le statut de salarié, ils ont pu bénéficier du chômage partiel et des indemnités journalières, donc c'est vraiment un gros avantage. Pendant cette période de Covid, on a eu une baisse de chiffres d'affaires autour de 24%, et pourtant, notre masse salariale n'a baissé que de 1%."

"Quand on est seul, c'est difficile de se rendre compte des petits points qui peuvent être bloquants" - Naïma Da Costa Kohler

L'objectif de la CAE, c'est de donner aux entrepreneurs "toutes les clés pour réellement tester leur marché et tester le métier", assure Naïma. "Quand on est seul, c'est difficile de se rendre compte des petits points qui peuvent être bloquants et sur lesquels on pourrait déclencher une petite chose qui va faire que ça va marcher"