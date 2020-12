La nouvelle éco : les bons débuts de la coopérative funéraire de Dijon

La mort n'est pas forcément un business, une affaire de gros sous. Ce matin on vous le prouve en donnant la parole dans la nouvelle éco à Florence Bardon, la présidente des pompes funèbres coopérative de Dijon.

Après Nantes, Bordeaux et Rennes, Dijon est entré dans le club très fermé des villes possédant une "coopérative funéraire". Active depuis septembre dernier, la société Pompes funèbres coopérative de Dijon, offre les mêmes prestations que les entreprises privées mais elle a décidé de mettre "l'humain au cœur de son projet". C'est en tout cas le crédo de Florence Bardon, qui a mis deux ans pour monter cette coopérative funéraire dans la cité des Ducs.

Des fleurs en location, pour ne pas avoir à débourser trop d'argent pour des obsèques. © Radio France - Thomas Nougaillon

Un statut de coopérative

Montée sous le statut d'une Société coopérative d'intérêt collectif (Scic) cette pompe funèbre a pour particularité d'appartenir aux salariés, aux familles, aux partenaires ou aux collectivités qui doivent simplement s’acquitter de 100 euros pour devenir sociétaire de l’association. Christine Trucho-Dessolle, retraitée de la Poste est l'une des sociétaires de la coopérative. Elle a adhéré il y a un an et demi suite à des "cafés funéraires" auxquels elle a pris part. Qu'est-ce qui lui a plu là dedans ? "C'est le côté non commercial qui lui a plu avant tout."

La société veut appliquer des prix plus raisonnables

La coopérative veut appliquer des tarifs plus "raisonnables" que certaines sociétés privées pour organiser des funérailles. Les prix varient ainsi entre 600 et 1 000 euros, sommes inférieures à ce qui se pratique habituellement.

"L'humain avant tout" - Jean-Pierre, un client de la coopérative

Mais ce qui est vraiment différent pour Jean-Pierre Tournier, qui a fait appel à la société de Florence Bardon, après la mort de son épouse, "c'est l'accueil, on a été tellement bien reçus, il y avait l'aspect humain avant tout."

Il a été très satisfait de ses services, d'autant plus après son expérience douloureuse auprès d'autres sociétés de pompes funèbres. "On avait téléphoné à une autre boîte avant et la dame nous a dit, c'est pas grave si vous ne venez pas, d'autres clients attendent derrière vous! Alors que là, ça nous a beaucoup touché, c'était bien préparé, bien suivi."

