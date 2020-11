La nouvelle éco : une cordonnerie de Brest recycle vos vieilles chaussures

C'est une initiative à souligner en pleine semaine européenne de la réduction des déchets (du 21 au 27 novembre). Une cordonnerie de Brest propose désormais de recycler les chaussures usagées. Il suffit de déposer vieilles baskets, bottes trouées ou mocassins défraîchis au comptoir du magasin. En échange, vous vous verrez remettre un bon de réduction de 5% sur une réparation.

Alternative à la poubelle

"On se pose tous la question de ce que deviennent nos produits de consommation, explique Pierre Durrmann, gérant de la cordonnerie de la Villeneuve. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire des chaussures, qui trop souvent finissent à la poubelle. Nous, on va les transmettre à une association qui va les démanteler et les recycler. Une chaussure c'est complexe, il y a énormément de choses à l'intérieur : du métal, éventuellement un peu de bois, du caoutchouc, des microfibres, du cuir donc beaucoup de matériaux. Tout ça va être séparé, les métaux seront valorisés et le reste sera la plupart du temps transformé en combustible."

La boutique a déjà récolté une quarantaine de paires.

On n'en retire rien financièrement, mais c'est un service pour nos clients

-70% de chiffre d'affaires

Les cordonneries ont le droit de travailler normalement pendant le confinement. Mais la période est délicate pour cette petite entreprise, qui a vu son chiffre d'affaires chuter de 70% depuis le 1er novembre. Le patron vient de fermer son autre point de vente, à Saint-Martin-des-Champs près de Morlaix.

"On doit rester ouvert, mais il y a beaucoup moins de passage. Je ne sais pas si on peut parler de privilège quand on reste ouvert pour faire une journée à dix ou vingt euros de chiffres d'affaires. C'est un salarié présent de 10 heures à 18 heures donc le calcul est vite fait. Mais ça nous pousse à aller chercher d'autres produits, d'autres services."

Cordonnerie de la Villeneuve 18 rue de la Villeneuve, 29200 Brest. Ouverte de 10h à 18h du lundi au vendredi, et de 9h à 12h30 le samedi.