La nouvelle éco : une cote-d'orienne reprend l'Herberie de la Tille en pleine crise sanitaire

L'annulation de marchés de Noël et autres animations de village en raison de la crise, pénalisent les petits producteurs. Malgré la situation compliquée, la nouvelle propriétaire de l'Herberie de la Tille fait tout pour s'en sortir. Rencontre avec Elsa Gautherot ce matin dans la Nouvelle éco.

La période est difficile pour les petits producteurs de Côte-d'Or. Avec l'annulation des marchés de Noël et des fêtes artisanales en raison de la crise sanitaire, pas facile de trouver des points de vente pour Elsa Gautherot, la nouvelle propriétaire de l'Herberie de la Tille. Installée à Cussey-les-Forges en plein cœur du Parc National des Forêts, la jeune femme a repris l'activité en avril dernier, en plein confinement. "C'est compliqué mais je suis heureuse d'avoir pu le faire, grâce à des procédures dématérialisées et tant mieux, car les plantes elles n'ont pas attendu la fin du confinement pour pousser!"

Des points de vente moins nombreux

Sur place, Elsa Gautherot cultive des plantes aromatiques, "Ça va de la sauge à la camomille, l'estragon ou l'origan", avant de les proposer ensuite sous forme d'infusion. Mais en ce moment les points de vente sont bien moins nombreux avec l'annulation des marchés de Noël et artisanaux.

Et des solutions grâce à la solidarité

Alors chaque jour, elle doit trouver de nouveaux moyens pour vendre ses herbes aromatiques, via des circuits courts, et la solidarité marche aussi. "Récemment l'Abbaye de Citteaux a accepté, ce qui est très rare, de prendre mes infusions pour les vendre", explique la côte-d'orienne, qui reste malgré tout positive sur cette première année. Elle a aussi pu compter sur les locations l'été dernier de ses hébergements insolites, une roulotte et un tipi. Des hébergements qu'elle a pu louer, tout en respectant le protocole sanitaire.

Et si le nom d'Elsa Gautherot vous dit quelques chose c'est normal car on a déjà parlé de cette jeune cote d'orienne sur FBB lors de son tour de France à dos d'âne et de mule.

→ Interview à écouter ce matin dans la Nouvelle éco à 7h15 sur les ondes de France Bleu Bourgogne.