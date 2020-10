La nouvelle éco : une crise du coronavirus à deux vitesses pour le laboratoire Merck de Molsheim

Le laboratoire Merck situé à Molsheim connait une situation économique mitigée face à la crise du coronavirus. L'entreprise spécialisée dans la vente d'équipements dans le domaine médical a deux de ses trois branches d’activité en difficulté. "Le site est plutôt déficitaire", indique Jean-Phillipe Maurer, directeur des opérations industrielles du site de Molsheim.

Deux branches d'activité en baisse

"Si on fait la somme des moins et des plus, on est quand même impacté défavorablement", résume Jean-Phillipe Maurer. Sur le site de Molsheim, le troisième à l'échelle mondiale, deux usines de production sont en difficulté. Une pour des équipements de purification d'eau, une autre spécialisée dans les biotechnologies. "Ces deux activités là, ont connu un petit repli. On parle de quelques pourcentages de décroissance, ce n'est pas du tout alarmant", relativise le directeur des opérations industrielles.

Une partie du secteur est boosté par la crise, mais pas l'intégralité du marché" - Jean-Phillipe Maurer, directeur des opérations industrielles à Merck, à Molsheim.

A l'inverse, les productions pharmaceutiques sont elles plus dynamiques. "Ils sont impactés favorablement car on leur demande plus de produits que la normale", ajoute Jean-Phillipe Maurer.

Forte demande des laboratoires de recherche Covid

"Ceux parmi nos clients qui travaillent sur un vaccin, eux, émettent une demande très forte", décrit le directeur des opérations industrielles. En revanche, pris globalement le monde de la recherche est impacté de manière négative par l'épidémie. "On a des dizaines de programmes de recherche autour du Covid-19, mais il y a des milliers d'autres programmes qui sont ralentis", analyse t-il.

Jean-Phillipe Maurer estime que Merck se sort "plutôt bien de la situation actuelle", mieux que dans d'autres secteurs. Il reste très vigilant sur les prévisions de l'entreprise ans les mois à venir. Le site de Molsheim prévoit de recruter dix salariés de plus l'année prochaine, qui viendront s'ajouter à 1 700 employés déjà présents.

