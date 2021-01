La nouvelle éco : une demande de chiots dix fois supérieure à la production de l'élevage du Palais des Papes

Pendant le confinement et la crise sanitaire, les vertus des animaux de compagnie ont été soulignée mais les éleveurs d’animaux n’ont pas profité de cette situation.

A Avignon, l’élevage de chiens et de chats du Palais des Papes a vu exploser les demandes. Même s'il produit 250 à 300 chiots et chats chaque année, les naissances ne se commandent pas ! L'élevage n'a pas pu satisfaire les demandes surtout en King Charles Cavalier et Golden Retriever.

On pourrait appeler Paradoxe les chiots de 2020

Chaque chien ou chat de cet élevage d'Avignon porte l’indication "Palais des Papes" quand son nom est inscrit dans le Livre Des Origines des races canines de France. Le fondateur de l’élevage , Serge Laugier, pourrait ajouter "Paradoxe" au nom des huit races de chiens et chats nés en 2020 en Courtine à Avignon : "on a fait des records de perte sur l'activité de garde d'animaux qui est notre deuxième activité d'habitude en chiffre d'affaires. Ca s'est complètement écroulés en 2020 ! Les gens ne sont pas partis en vacances donc les animaux sont restés chez eux".

Animal prétexte pour briser le confinement

Serge Laugier souligne que 2020 a été une année paradoxale car "le point positif, c'est qu'il y a eu beaucoup de familles en recherche d'animaux". Mais les naissances ne se commandent pas. Serge Laugier a du faire le tri dans les demandes : "certaines démarches étaient très farfelues pour avoir le prétexte de l'animal pour se promener pendant le confinement".

Demandes décuplées pour le Golden Retriever et le King Charles Cavalier

L'élevage du Palais des Papes a du adapter son logiciel pour répondre aux demandes : " je passe une à deux heures à traiter des mails par jour. On répond poliment qu'on n'a pas de chiens disponibles."

L'engouement pour les chiots ne faiblit pas : "en une semaine, on a autant de demandes qu'en un mois avant la crise. Selon les races, c'est dix fois plus de demandes que de production. Les deux races qui explosent sont le King Charles Cavalier et le Golden Retriever. Pour les autres races de chiens, la demande est trois à cinq fois supérieure à la demande. Nous n'avons pas la capacité de répondre positivement aux demandes des gens".

Il faut donc compter trois à six mois de délais pour obtenir votre chiot. L'élevage du Palais des Papes d'Avignon vous demandera un rendez-vous en Courtine pour s’assurer du sérieux de votre demande et donc du bien-être futur de l'animal.