La nouvelle éco, face à la crise du covid, une disquaire itinérante installe son stand en terrasse à Dijon

Avant le Covid-19, Sylvie Bouissou disquaire itinérante, parcourait la région et les concerts pour vendre cd, vinyles et autres livres musicaux. Depuis la fermeture des lieux culturels, la dijonnaise a dû s'adapter et installe son stand, du mardi au samedi, place des Cordeliers à Dijon.

Qu'il pleuve, vente ou neige, Sylvie Bouissou s'installe chaque après-midi place des Cordeliers, avec son stand de cd, vinyles, et autres livres musicaux. Cette disquaire indépendante et itinérante depuis juin 2014, a fait ce choix, contrainte par la crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels. Pas le choix, "il a fallu faire vite, tout remettre à plat pour s'adapter" et sauver sa société, Oh! Des disques!

Un stand extérieur, coûte que coûte

La librairie, La fleur qui pousse de l'intérieur, chez qui elle intervenait une fois par mois, accepte de l'accueillir sur sa terrasse, "devant le magasin, à l'extérieur pour respecter les règles sanitaires, gêner le moins possible et être un plus", sourie Sylvie Bouissou. Une solution, qui a permis à cette passionnée, "de garder la tête hors de l'eau, bien sûr je ne gagne pas grand chose mais je suis toujours là."

Une société accompagnée par l'Envol

Certains de ses clients l'ont suivi, d'autres la retrouvent sur cette place des Cordeliers. Car la disquaire indépendante, a longtemps été un visage connu des amoureux de musique classique et musiques du Monde, lorsqu'elle tenait le magasin, Harmonia Mundi, rue Piron. Après treize ans en magasin, et un licenciement, Sylvie Bouissou se relance en indépendante. Mais en choisissant d'être accompagnée par l'Envol, une coopérative d'activité et d'emploi. "Si je suis encore debout c'est grâce à eux, car même en étant salariée, je reste accompagnée. C'est très important de ne pas se sentir seule dans cette période", poursuit la responsable d'Oh! Des disques!

Des ventes et du lien social

Mais ce qui fait tenir Sylvie Bouissou, c'est le lien qu'elle a tissé avec ses clients. "Je suis contente de venir chaque jour, pour rencontrer des gens et échanger." Un lien qu'on ne retrouve pas sur internet dit-elle, "on ne pense pas assez que ce commerce de proximité c'est un lien social essentiel."

Retrouvez Sylvie Bouissou, invitée de la Nouvelle éco, ce mardi 23 mars 2021 sur les ondes de France Bleu Bourgogne à 7h16.