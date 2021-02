La Nouvelle Eco : des enquêtes pour améliorer et mieux coordonner les circuits courts en Haute-Vienne

Consommer local, c'est le crédo de plus en plus de consommateurs et de restaurateurs, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Les agriculteurs ne demandent pas mieux, mais face au foisonnement de l'offre, des enquêtes sont lancées en Haute-Vienne pour permettre à tous de s'y retrouver.

La Nouvelle Eco s'intéresse aujourd'hui au projet TERRALIM, lancé autour des produits locaux et de la consommation en circuits courts, en Haute-Vienne. Le lycée agricole des Vaseix et les chambres d'agriculture, des métiers et du commerce et de l'Industrie se sont associées pour mener des enquêtes afin d'identifier les besoins, pour ensuite mieux coordonner et améliorer les multiples offres qui existent déjà.

Faire progresser tout le monde

Pour Laetitia Bouhet-Theillaumas, directrice du service "territoires et attractivité", à la CCI de la Haute-Vienne, il faut avant tout recenser les initiatives déjà lancées, d'autant qu'elles se sont multipliées depuis le début de la crise sanitaire. Elle précise toutefois que le but n'est "pas forcément de mettre de l'ordre, car il ne faudrait surtout pas couper ou lisser les initiatives". L'idée est plutôt de les coordonner et d'identifier des pistes de développement.

L'envie de consommer local peut en effet se heurter à plusieurs freins. Méconnaissance des circuits de vente du côté des consommateurs, mais aussi offre inadaptée aux besoins, aussi bien chez les particuliers que les restaurateurs. Des questionnaires sont donc en ligne pour permettre à chacun de dire les types de produits qu'il cherche, à quelle fréquence ou encore sous quel conditionnement. L'ambition des chambres consulaires est ensuite de proposer ensuite des solutions concrètes pour _"faciliter la vie des producteurs, des professionnels et des consommateurs"_résume Laetitia Bouhet-Theillaumas.