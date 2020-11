La Nouvelle Eco : une entrepreneuse dijonnaise lance sa gamme de parfums

Diplômée d'une école de commerce, ancienne employée d'un grand groupe de cosmétiques, Julie Desoomer a mis plus de deux ans a finaliser son entreprise. Mais cette fois ça y est, elle est prête à commercialiser ses premiers flacons de parfum.

Julie Desoomer, une Dijonnaise, se lance dans la commercialisation de sa gamme de parfums "naturels" à 99,9 % ! Cette trentenaire, diplômée de la "Burgundy School of Business" (BSB), a travaillé durant dix ans au service marketing des Laboratoires Dijonnais Vendôme rachetés par l'Américain Johnson & Johnson il y a quelques années.

Les premiers flacons distribués récemment

Mais lorsque ces derniers ont décidé de fermer leur usine à Dijon pour l'installer à Issy-les-Moulineaux, la jeune femme a préféré rester chez nous. Aujourd'hui, même si ses parfums sont fabriqués à Grasse dans le Sud de la France, elle est sa propre patronne et espère que les quatre parfums de sa marque "Virevolte" séduiront la clientèle ! Julie vend sur son site internet et recherche des partenaires pour une diffusion en boutique.

Les réseaux sociaux en renfort

Ses premiers clients ont reçus leurs flacons il y a quelques jours. "Parmi eux il y a bien sûr un premier cercle de proches, de copains, de famille mais il y a eu également des gens que l'on ne connaissait pas. On a fait des publications sur Instagram ou sur FaceBook. Nous avons médiatisé notre campagne c'est ce qui a contribué à nous faire de la pub" explique la jeune femme.

400 000 euros

Julie Desoomer, se félicite : "j'ai eu de supers commentaires, des gens très, très emballés qui -je l'espère- vont continuer à nous suivre et à nous acheter des produits pour faire des cadeaux d'anniversaires ou de Noël". Pour lancer sa société Julie Desoomer, soutenue par différents partenaires institutionnels, tels la Région Bourgogne-Franche-Comté, a lancé une start-up, un financement participatif et obtenue le soutien de la Banque Publique d'Investissement levant un peu plus de 400 000 euros !

Satisfait ou... renvoyé !

Les commandes ou les demandes de renseignements peuvent se faire en ligne sur le site internet de "Virevolte". En même temps que votre flacon Julie Desoomer vous adressera un échantillon gratuit histoire de tester le parfum. Si les fragrances devaient ne pas vous convenir, vous pourriez alors le renvoyer sans frais assure-t-elle.

