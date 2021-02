La nouvelle éco : une entrepreneuse parisienne fait appel à Doralaine pour lancer sa marque de vaisselle

Il y a du nouveau du côté de Doralaine en Haute-Vienne ! L'entreprise travaille désormais à la production d'une nouvelle marque de vaisselle, "Ogre La Fabrique", imaginée par Titaïna Bodin. C'est le savoir-faire sur le travail de la porcelaine qui a attiré cette entrepreneuse parisienne en Haute-Vienne.

"Je cherchais des partenaires de production dans toute la France et je suis tombée sur le groupe Doralaine - Deshoulières" explique la jeune femme. Cette vaiselle, elle la veut "éco-responsable et durable" pour "promouvoir et pérenniser l'industrie de l'art de la table français."

Pour elle, travailler avec une petite entreprise locale qui a souffert de la désindustrialisation est un point important. "Ce qui nous tenait à cœur, c'est de promouvoir ce travail de porcelainier. C'est un héritage précieux qu'on souhaitait mettre en valeur."

Titaïna Bodin ne connaissait pas la Haute-Vienne mais elle a découvert le département en recherchant un savoir-faire pour créer sa gamme de vaisselle. - Ogre La Fabrique

"Manger local dans des assiettes locales"

L'idée lui est venue de cette réflexion : "la France a perdu la vaisselle entrée et milieu de gamme, parce que nos manufactures s'étaient segmentées sur le luxe et le haut de gamme ou alors avaient exporté leur production."

L'objectif de sa marque est donc de permettre de "manger locale dans des assiettes locales." La matière première vient de Aixe-sur-Vienne et Titaïna Bodin a pensé à un système pour réparer les assiettes ou "travailler avec des associations pour réutiliser et recycler les assiettes de nos clients."

La matière première des assiettes de Titaïna Bodin vient d'Aixe-sur-Vienne. - Ogre La Fabrique

Made in France et éco-responsable, ces étiquettes ont de quoi effrayer un peu pour ce qui est du prix. Mais "notre gamme de prix est assez abordable, de 9,90€ à 14,90€ pour les grandes assiettes de couleur" explique l'entrepreneuse. "Certes on reste toujours plus cher que de l'entrée de gammes des géants du marché, mais vous savez qui produit votre assiette, où elle a été produit, dans quelles conditions et c'est vraiment ce qu'on met en avant." Autant de préoccupations remises au cœur de la consommation de certains Français depuis le début de la crise sanitaire, ce qui devrait aider la marque à se lancer.

Une première gamme de lancement est déjà en vente, pour l'instant seulement sur le site d'Ogre La Fabrique, mais Titaïna Bodin a pour projet d'avoir des revendeurs un peu partout en France.