La nouvelle éco : une entreprise de Brest propose de la nourriture haut de gamme pour les chats

C'est la première marque française de viande crue lyophilisée pour chats. Sally & Cie se présente comme une alternative de luxe aux croquettes et pâtées industrielles ultra-transformées. La start-up de Brest veut s'adresser à celles et ceux "qui respectent leur animal". Et qui en ont les moyens.

Les chats aussi ont droit à une nourriture de qualité. C'est la philosophie de base de Sally & Cie, arrivée en novembre 2020 sur le marché de l'alimentation féline avec des produits innovants, composés à 95% de viande crue déshydratée.

C'est parce qu'il voulait nourrir autrement sa chatte Sally et ses deux autres chats que le Brestois Yvon Puill a co-fondé cette société avec son épouse. Lassé des contraintes du fait maison, le couple a lancé sa production de petits plats riches en protéines : "c'est exclusivement de la vraie viande de boucherie lyophilisée à laquelle on ajoute des végétaux de qualité, des carottes bio, des fraises de Plougastel, en toute petite quantité afin qu'on retrouve en quelque sorte le bol alimentaire d'une souris ou d'un oiseau", explique cet ancien capitaine dans la marine, reconverti consultant en transport urbain.

Circuit court, et même du bio

La matière première provient essentiellement d'une boucherie de Lannilis, au nord de Brest. Un mixeur et un lyophilisateur suffisent à fabriquer ces menus étoilés pour gourmets à quatre pattes. Sally & Cie propose une dizaine de produits : filet de dinde ou cuisse de poulet (100 ou 250 g), lapin, un sachet basse calorie, un spécial chatons, un plat bio, deux friandises de poisson (30 g), et même de la caille entière pour les jours de fête. De quoi se lécher les babines et ronronner de plaisir.

"1 euro par jour"

La qualité a bien sûr un prix. "C'est plus cher que les croquettes de supermarché évidemment, assume Yvon Puill. Le budget c'est en gros 1 euro par jour, donc 30 euros pour le mois." Selon le gabarit de l'animal et son appétit, l'addition peut toutefois être plus corsée.

La jeune pousse doit maintenant se faire connaître à l'échelle nationale pour augmenter des ventes aujourd'hui confidentielles (environ un millier d'euros de chiffre d'affaires mensuel). Il ne s'agit pas d'un marché de niche, assure le co-fondateur : "on a cru au tout début que ça s'adressait aux bobos, et on s'est aperçu qu'en fait pas du tout ! C'est vous et moi, tous les gens qui souhaitent simplement nourrir correctement leur animal."

Info pratique Tous les produits sont distribués exclusivement sur le site internet de Sally & Cie.