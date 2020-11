La nouvelle éco : une entreprise de courtage en camping-cars à Lunel

En avril 2019, le lunellois Romain Munoz a créé Courtag'Evasion une entreprise de courtage en camping-cars d'occasions "je suis une sorte d'agent immobilier pour camping-cars" dit-il. Après sept années de vente dans l'automobile chez Nissan à Montpellier (Hérault), il a travaillé pour le concessionnaire de camping-cars Loisiréo à Mauguio avant de lancer son entreprise. Basé à Lunel, il couvre une zone géographique qui s'étend de Nîmes à Montpellier en passant par Alès ou Clermont-l'Hérault.

Les prix varient de 3000 à plus de 100 000 euros. Dès la fin du confinement on a eu beaucoup d'acheteurs jusqu'à la fin de l'été. Actuellement c'est plus calme, les clients attendent de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, Romain Munoz