La Nouvelle Eco : Une entreprise de la Vienne leader du marché de la litière bio en vrac 

Il fallait avoir la bonne idée et François Vinée l'a eue. Fisrtpellets à Maisonneuve, c'est une trentaine de salariés avec 5 millions d'euros de chiffre d'affaire avec une hausse de 20% par an! Quand on pense que plus de 3% de nos déchets ménagers chaque année sont constitués de litière de chats, car pas biodégradables c'est à dire 450 000 tonnes par an. Alors oui avec l'engouement du bio et du sans emballage François Vinée, reconnait que le marché est particulièrement porteur pour cette litière pour chat biodégradable végétale et compostable :"Pour pénétrer le marché j'ai attendu mon heure, et comme aujourd'hui le bio et le vrac sont très tendances on a créé notre concept vrac que l'on propose dans les magasins de la grande distribution, d'ailleurs je n'oublierai jamais que c'est l'Intermarché de Poitiers qui le premier nous a fait confiance en testant notre produit." Aujourd'hui c'est 150 magasins à travers la France et tous les jours l'entreprise poitevine rentre de nouveaux clients. Il existe aussi une gamme de produits fabriqués avec des cartons de la grande distribution.

"Et le coup de pouce va venir aussi du législateur qui va obliger les magasins de plus de 400M2 à vendre 20% de leur volume en vrac d'ici 2030" précise François Vinée.