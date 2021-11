la Nouvelle-Eco : une entreprise de Saint-Malo fabrique des pulls et des bonnets en 3D

L'entreprise "3DTex" est installée à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) depuis le mois de juin 2021. Trois associés conçoivent et fabriquent des pulls et des bonnets à partir de logiciels. Résultat, une meilleure compétitivité et moins de déchets.

Basile Ricquier et ses deux associés ont eu l'idée de cette entreprise en 2020. Une entreprise qui se veut compétitive, écolo et créatrice d'emplois. 3DTex, c'est "une jeune start-up" bretonne qui se différencie de toutes les autres grâce à la fabrication de vêtements avec "une technologie sans couture" ce qui permet d'abord de ne presque pas générer de déchets, de l'ordre de 1 à 2% selon l'entrepreneur, alors que l'industrie textile classique génère jusqu'à 20% de déchets à partir des matières premières.

La technologie 3D du début à la fin de la chaine de production

"On intègre la 3D de la conception des produits à la fabrication, on digitalise la programmation, la modélisation virtuelle, les essayages sur des avatars et on passe à la fabrication physique qui est, elle-aussi, en 3D puisqu'on n’a pas de couture " ni sur les bonnets, ni sur les pulls explique Basile.

La formation d'une dizaine de personnes en partie financée par Pôle Emplois

Avant de lancer cette entreprise, les trois associés avaient fait un constat "comme on délocalise l'industrie depuis 40 ans _on a aussi arrêté les écoles de formation_, donc relancer une industrie textile dans le tricotage [en France], c'est extrêmement compliqué". Raison pour laquelle Basile Ricquier et ses équipes ont un processus de fabrication presque intégralement automatique. En revanche, parmi leurs salariés, une dizaine se forme actuellement à différents corps de métiers pour les autres postes : emballage, ajustement, contrôle qualité, préparation avant expédition.

L'entreprise a reçu une aide de la Région et de l'État de l'ordre de 40% de l'investissement total nécessaire au lancement de l'entreprise.

L'atelier est situé à Saint-Malo. © Radio France - Thibault Delmarle