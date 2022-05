La Nouvelle éco : une entreprise du Cher au salon international des matériaux composites à Paris

Cogit-Composites est l'une des six entreprises de la Région Centre qui sera présente au salon JEC World cette semaine.

Créée en 2005 à Saint-Germain-du-Puy près de Bourges, la société Cogit Composites a pour domaine d’activité la R&D (recherche et développement) et l’ingénierie en matériaux et procédés composites. Avant la crise sanitaire, elle travaillait à 70 % pour l’aéronautique. “Dès le début de la crise, toutes les dépenses se sont arrêtées, se souvient Christophe Roua, son dirigeant. Avec celles qui étaient engagées nous avons pu travailler pendant un an.”

Dans la peau d'une start-up

Rapidement, la société, qui emploie neuf salariés, a mis en place des séances de créativité pour faire émerger de nouvelles solutions avec en tête d’autres secteurs comme le spatial et la défense. “On devait pivoter. On s’est mis dans la peau d’une start-up pour trouver une porte de sortie”, poursuit M. Roua. Cogit Composites s’est tournée vers l’impression 3D. “C’était un domaine qui nous intéressait mais pour lequel nous n’avions ni le temps, ni le financement permettant d’en faire un axe stratégique”, confie-t-il.

Priorité à l'innovation

L’entreprise a donc fait d’une contrainte une opportunité pour trouver de nouveaux axes de développement. Elle a mis au point un extrudeur, une pièce qui vient s’adapter au bout d'un robot industriel et va imprimer en 3D des polymères à haute température. Un million d’euros a été investi dans sa conception dont une subvention de 80% de l’État dans le cadre du plan de relance. “Cela nous a permis d’accélérer la mise en œuvre de nos idées”, reconnaît Christophe Roua.

L'extrudeur créé par Cogit Composites qui va être présenté à Paris. - Cogit Composites

Cette invention, l’entreprise va la présenter du 3 au 5 mai au salon JEC World à Paris, un salon international dédié aux matériaux composites auquel elle participe depuis quinze ans. Du fait de la crise, ce salon n’a pas pu avoir lieu pendant deux ans. Ce rendez-vous est donc très attendu car il va permettre à l’entreprise de renouer le contact avec ses clients mais aussi d’y rencontrer de nouveaux clients avec des contrats à la clé.

D’autres salons sont prévus à son agenda. En novembre, Cogit Composites participera pour la première fois au salon Formnext à Francfort (Alemagne), un salon dédié à l’impression 3D. Elle y présentera une imprimante 3D de grande dimension.