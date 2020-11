La nouvelle éco : une entreprise du Finistère invente un purificateur d'air anti-Covid

C'est une innovation qui tombe à pic. La société ETT (Énergie Transfert thermique) a mis au point un épurateur d'air qui serait efficace contre le coronavirus. Baptisé "Safe Air Unit", ce caisson en aluminium d'1,90 mètres pour 115 kilos peut purifier 3 000 mètres cubes d'air par heure.

"Il y a un ventilateur qui aspire l'air ambiant par le bas, et trois systèmes de filtration différents et complémentaires pour arriver à un soufflage d'air purifié dans la partie supérieure",explique Gaël Le Noret, chef de projet recherche et développement. Face à l'urgence de la crise sanitaire, l'entreprise de Plouzalmézeau (Finistère) a mobilisé ses équipes pour concevoir le prototype, à l'étude depuis le mois de mai.

Obligation de résultat

Pour le PDG d'ETT Yves Millot, "c'est évidemment une fierté d'aboutir à une solution efficace, compacte, et qui répond à l'attente de nos clients. Bien sûr il y a une obligation de résultat, le Covid est une opportunité mais il s'agit de traiter tous types de virus, bactéries, microbes, voire autres polluants, comme les particules fines et ce matériel durera au-delà de la crise du coronavirus qu'on espère la plus brève possible."

La crise a amputé de 15% le chiffre d'affaires de l'entreprise, "un moindre mal" reconnaît le patron. Qui compte sur cette invention pour redresser la barre dans les prochains mois.

C'est un vrai challenge pour nous et ça montre bien que l'entreprise est dans une logique de modernisation et de développement de produits les plus innovants possibles, qu'attend aussi la clientèle

Le leader du marché de la climatisation espère aussi se redresser grâce à sa nouvelle gamme d'appareils utilisant un nouveau fluide frigorigène : le R32 (difluorométhane), une première en France.

Commercialisé dès le 19 novembre

L'épurateur d'air est destiné aux établissements recevant du public (ERP), bâtiments tertiaires ou industriels. La machine est adaptée à une surface de 300 à 400 m².

L'usine de Ploudalmézeau pourrait produire environ cinq purificateurs par jour, en fonction des commandes. Le lancement commercial de "Safe Air Unit" est prévu ce jeudi 19 novembre. Plusieurs clients ont déjà manifesté leur intérêt.