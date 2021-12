La Nouvelle Eco : une entreprise éphémère de vente de sapins de Noël à Condé-Folie

La nouvelle éco s'intéresse à un produit de saison. Le sapin de Noël naturel. En 2019, il s'en est vendu près de 6 millions en France selon le ministère de l'agriculture. Les conifères sont écoulés dans les grandes chaînes de jardinerie, mais pas seulement.

A Condé-Folie, petite commune de la vallée de la Somme une famille tient une entreprise saisonnière de vente de sapins au moment des fêtes. Forains le reste de l'année, les Ruffet ont lancé ce commerce éphémère il y a six ans.

Tracy et Priscilla Ruffet au milieu des sapins © Radio France - François Sauvestre

Sous une grande tonnelle installée au bord de la route départementale, tout est fait pour attirer le client. Lumières clignotantes, des grandes figurines du père Noel, de ses lutins et un tapis rouge qui traverse une mini forêt de sapins coupés. "On vend beaucoup de Nordmann mais les gens aiment bien l'épicéa pour l'odeur", explique Priscilla Ruffet, l'une des gérantes.

Les conifères sont vendus en circuit court. "Ils sont produit à Francières, dans l'Oise", précise Tracy Ruffet qui mise sur "la qualité de sapins qui ne perdent pas leurs aiguilles au bout de deux semaines." Les sapins mesurent de un à cinq mètres. Les plus petits sont vendus entre 15 et 25 euros. Un prix un peu plus élevé que la moyenne de ce qui se vend dans les chaînes de jardinerie mais "un gage de qualité et de proximité", assure Tracy Ruffet.