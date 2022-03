La nouvelle éco : une entreprise lavalloise repeint vos fenêtres et portes d'entrée à la résine marine

Besoin d'un petit coup de neuf sur vos portes d'entrée, portes de garage ou vérandas ? L'entreprise lavalloise Mon peintre expert propose de la peinture au pistolet avec de la résine marine. La franchise, basée à la Roche-sur-Yon en Vendée, s'est développée et a ouvert une enseigne à Laval en novembre dernier.

Une alternative économique

"Le concept est le relaquage de menuiseries, PVC, alu et métal", détaille Fabien Brisset, le responsable, "ça consiste à relaquer directement sur place, sans démontage, toutes sortes de menuiseries, comme par exemple des portes d'entrée, des portes de garage, des fenêtres, des baies vitrées et des vérandas". C'est en fait une alternative économique aux changements des menuiseries. "Quand elles sont un peu passées par le temps du fait de leur exposition au soleil ou si vous voulez changer de couleur, maintenant on peut proposer des couleurs plus tendance avec un nuancier variable", continue le gérant, qui propose de faire des teintes à la demande.

L'entreprise tourne bien

Étant Lavallois à la base, Fabien Brisset ne voyait pas attaquer son activité ailleurs. "C'est vrai que je n'avais pas envie de bouger de mon département car je m'y sens très bien", ajoute-t-il, "c'est pour ça que j'ai répondu à cette offre de monter cette entreprise ici." Et la demande est là, l'entreprise tourne bien, "notamment grâce au bouche-à-oreille." Après la particularité, c'est que son métier d'artiste peintre dépend de la météo donc il travaille de mars à novembre, "vu que j'applique directement à l'extérieur bien souvent", détaille Fabien Brisset.