La nouvelle éco : une entreprise mancelle veut sauvegarder les souvenirs en ligne

L'entreprise Cimemory, basée au Mans, se développe en organisant une levée de fonds. Lancée en septembre 2020, ce site propose de mettre en ligne ses souvenirs via des textes, des enregistrements audio ou des images pour sa famille ou la postérité.

"Nous ne sommes pas un réseau social, nous sommes intemporel", explique David Renaudin, le fondateur. "Vos données vont être transmises à travers les siècles. Nous sommes un réseau d'utilité citoyenne pour les familles."

1.300 clients inscrits

Plus de 1.300 clients sont inscrits. Ce site se veut grand public : la moyenne d'âge des utilisateurs est de 36 ans, le plus jeune ayant 12 ans et le plus âgé 93 ans. Le coût oscille entre 19 et 129 euros selon l'espace de stockage que l'on souhaite acheter.

Cimemory annonce également l'arrivée de technologies dans les années à venir qui pourraient évoquer un film de science-fiction : des avatars pouvant raconter les souvenirs enregistrés pour 2021, revivre ses souvenirs en réalité virtuelle en 2023 et même des hologrammes en 2026.

"On est une plateforme basée sur les souvenirs, mais nous voulons aussi être à la pointe de la technologie", précise David Renaudin. "La partie avatar parlant est déjà prête en interne et devrait arriver courant octobre. Désormais, nous travaillons sur la réalité virtuelle."

La levée de fonds, organisée en ce moment, visera à accélérer le développement de l'entreprise. Actuellement composé d'une dizaine d'associés, Cimemory compte embaucher une quinzaine de salariés d'ici 2022-2023. "Nous avons décidé de créer nos emplois sur le Mans, comme je suis fléchois et donc sarthois."