La nouvelle éco : les cotons tiges et les brosses à dents en bambou de Ecodeveloppement

L'entreprise Ecodeveloppement France est née d'une amitié entre Yohan Bedat et Matis Pele , deux étudiants montpelliérains qui se connaissent depuis longtemps et qui rêvaient de mener un projet commun.

Une entreprise éco-responsable

Tous deux sensibles à la protection de l’environnement, ils ont crée il y a un an et demi une société qui défend les valeurs écologiques . Sur leur site internet ecodevfrance.fr vous ne trouverez que des produits naturels : gobelets en amidon de mais, pailles en noyau d'avocat, clavier d'ordinateur et brosse à dents en bambou, disques démaquillants réutilisables...

25 milliards de cotons-tiges sont utilisés et jetés chaque année dans le monde

"Notre produit phare c'est la brosse à dents en bambou et poils en fibre de charbon . Elle est entièrement biodégradable et peut être jetée au compost après utilisation . On la vend aux particuliers mais aussi à des cliniques dentaires" souligne Yohan Bedat.

La crise sanitaire a freiné le développement de cette jeune société qui réalise 80 % de son chiffre d'affaire avec les bars, restaurants et discothèques. Elle a dû se recentrer sur l'offre aux particuliers et les comités d'entreprises : _"A l'approche des fêtes les commandes se multiplient. Nos produits sont de bonnes idées cadeaux"_conclut-il.