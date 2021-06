La nouvelle éco : une entreprise rémoise digitalise les cartes des restaurants

Ils vont petit à petit remplacer les menus en papier dans les bars et les restaurants : les QR code qui permettent d'accéder à la carte via son téléphone portable. La start-up rémoise Made in menu s'est lancée dans cette digitalisation des cartes. Elle compte pour le moment 12 clients.

Ils sont de plus en plus présents aux terrasses des cafés ou des restaurants : les QR code. Il faut alors sortir son téléphone portable, flasher le code, afin d'accéder à la carte de l'établissement. Une carte dématérialisée qui évite des manipulations et donc de possibles contaminations au Covid-19.

Et ce n'est pas le seul avantage si l'on en croit David, responsable de salle du restaurant l’Apostrophe, premier client de Made in menu : "C'est pratique, on gagne du temps, on peut même la modifier pendant le service si il nous manque tel ou tel plat !", explique-t-il, "On peut personnaliser les couleurs, la mise en page et c'est tellement complet que l'on peut aussi mettre des publicités". Et ce, dans plusieurs langues.

Un exemple de QR Code créé par Made in menu © Radio France - Aurélie Jacquand

Une version gratuite, une autre à 49 euros par mois

La start-up marnaise "Made in Menu" s'est créée en réponse au premier confinement, sous l'impulsion de Nicolas Ehrmann. Quelques mois plus tard, les trois associés de l'entreprise comptent 12 restaurateurs clients. "Ce n'est pas suffisant pour être viable, mais nous avons des contacts positifs tous les jours, notre solution intéresse", précise-t-il.

Son entreprise n'est pas la seule sur le marché, mais selon lui elle a des plus par rapport aux autres : "Le plus que nous avons, c'est le côté social du menu, c'est-à-dire que le restaurateur peut communiquer sur ses événements, demander des abonnements à la newsletter du restaurant ou encore créer des articles, notamment".

Pour avoir accès à Made in menu, il existe une version de base entièrement gratuite, ou une version plus complexe à 49 euros par mois. Afin d'attirer de nouveaux clients, Nicolas Ehrmann propose un essai de trois mois gratuits.