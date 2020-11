La nouvelle éco : une entreprise roannaise lance une opération de soutien aux bars et restaurants

Habituellement, Vestiaire officiel travaille plutôt avec des clubs de sport ou des associations. Mais depuis quelques jours, l'entreprise basée à Roanne a étendu sa clientèle avec des bars et des restaurants, à Roanne et ailleurs en France. Elle a lancé une opération destinée à soutenir ces établissements fermés pendant le confinement, en vendant des T-shirts et sacs en tissu aux couleurs de ces bars et restaurants. _"50% des recettes son reversées directement aux établissements_, nous les 50% restants nous servent à faire tourner les machines, ) floquer etc. mais il n'y a pas de bénéfice pour nous", explique Alexandre Seitz, responsable partenariats et nouveaux marchés chez Vestiaire officiel.

Déjà une vingtaine de réponses positives en quelques jours

L'entreprise roannaise a déjà mené des opérations caritatives avec plusieurs associations, notamment dans le cadre du mois Octobre rose. "On s'est rendu compte qu'aujourd'hui les gens continuaient de donner mais aimaient avoir un "souvenir" de ce pour quoi ils contribuaient, et on s'est dit on va dupliquer ce modèle et aider les gens qui en ont besoin en ce moment", précise Alexandre Seitz. Des bars et restaurants de Roanne, mais aussi Montpellier et Lille ont déjà pris contact avec Vestiaire officiel pour participer à l'opération, une vingtaine d'établissements, indique l'entreprise roannaise.

