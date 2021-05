La nouvelle éco : une entreprise sarthoise se lance dans les sous-vêtements masculins made in France

Un entrepreneur du Breil-sur-Merize vient de lancer une marque de sous-vêtements pour hommes entièrement fabriqués en France. "L'atelier de la fratrie" espère séduire des consommateurs prêts à payer plus cher pour des vêtements français et de qualité supérieure.

L'idée à germé lors du premier confinement, elle a pris forme lors du second. Et c'est pendant le troisième qu'elle est devenue une réalité. Nicolas Tesson, un entrepreneur de 34 ans basé au Breil-sur-Mérize, vient de lancer une marque de sous-vêtements pour homme 100 % français baptisée L'atelier de la fratrie.

Caleçons, boxers, t-shirts et pyjamas, une grande partie de la gamme est fabriquée "dans le nord de la France, à Saint-André-lez-Lille, raconte Nicolas Tesson, et les finitions, la pose d'étiquettes ou du petit ruban tricolore, voire les sérigraphies avec des artistes locaux sont faites à la main en Sarthe par nos deux couturières." La jeune marque développe aussi une série plus limitée de caleçons fabriquée entièrement à la main en Sarthe, à venir prochainement.

Un savoir-faire qui existe encore dans quelques usines

L'envie de consommer français et de "ne plus acheter de vêtements qui ont fait deux fois le tour de la planète" a motivé ce projet qui revendique de s'appuyer sur un "savoir-faire français qui existe encore dans quelques usines." Autre fierté de l'entreprise : aucun emballage plastique.

Paradoxalement, tout cela a un coût, plus élevé que celui des produits habituellement proposés en supermarchés : 36 € le boxer, 135 € les quatre. "Certes, c'est un peu différent de ce dont on l'habitude, reconnaît le patron de la fratrie, mais ça s'explique. En fait, on a été habitués à des prix très bas, mais ce qui n'est pas normal, c'est de payer quelques euros un produit fabriqué en Asie et qui a fait le tour du monde pour arriver chez nous !"

En contre-partie, l'atelier de la fratrie promet un produit de "plus grande qualité, plus endurant." Et selon Nicolas Tesson, le prix n'est d'ailleurs pas un frein car "les consommateurs font de plus en plus attention à l'origine des produits et c'est une tendance qui s'accentue." La preuve : les fabricants français cherchent actuellement à recruter. Mais n'y arrivent pas toujours.