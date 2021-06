La nouvelle éco : une entreprise toulousaine fabrique des purificateurs d'air qui "capturent" le covid 19

Et si on enlevait bientôt nos masques au travail, pas parce qu'on est vacciné mais parce que l'air est "bon"? La société Azelies, installée à Ramonville, à côté de Toulouse, parie sur ses purificateurs. Elle en commercialisait déjà pour les hôpitaux depuis cinq ans, et élargit sa gamme, avec des purificateurs sans composés chimiques.

"Capturer" et filtrer le covid

Louise Lepers, PDG d'Azelies, invitée de "La nouvelle éco", à 7h15 ce vendredi sur France Bleu Occitanie explique : "On a réalisé que le covid circule dans l'air, avec les purificateurs on capte et on filtre le virus, avec des filtres HEPA, utilisées notamment dans les blocs opératoires. Et il ne représente ensuite plus de danger; ils deviennent inertes au bout de 48 heures. " Cette technologie n'utilise pas de composants chimiques. Azelies veut proposer ces purificateurs au volet de la culture, aux Ehpad, aux écoles, mais aussi aux entreprises. " Par exemple, la présence nos purificateurs a permis la réouverture du Centre de formation des pompiers de Paris en janvier 2021, après 2 mois de fermeture ", détaille Louise Lepers. Cette technologie a aussi été testée en conditions réelles au sein d'un important établissement scolaire de Bordeaux (2600 élèves). L'espace de restauration et une salle de classe ont ainsi été contrôlés, "on a réduit considérablement le taux d'aéro-contaminants et donc le risque de contaminations", assure Louise Lepers.

Un chiffre d'affaires qui explose

La demande a beaucoup augmenté surtout lors du premier confinement et le chiffre d'affaires de la société toulousaine s'est envolé. "On a fait x 10 en 2020", assure Louise Lepers. "Mais on était sur un marché à 10 millions d'euros et aujourd'hui c'est 100 millions." Pour accompagner cette croissance et l'expansion à l'international, Azelies recrute un directeur commercial et des profils de business développeurs juniors. "On est contents de créer de l'emploi", se satisfait Louise Lepers.