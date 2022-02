La nouvelle éco : Une épée à double manches pour couper le gâteau des mariés à Béziers

Les jeunes mariés le savent bien : le moment du découpage de gâteau est une étape importante lors d'un mariage. Un traiteur de Béziers veut rendre ce moment encore plus spécial. Gilles Jamault a créé une épée à double manches pour que le couple découpe ensemble la pièce montée. "L'idée c'est d'avoir un outil qui se tient à deux bras dessus, bras dessous. Cela crée un évènement en plus. On présente le gâteau, le couteau et ça attire l'attention. On finit le repas en beauté" raconte le traiteur.

Un objet artisanal

Comment a-t-il eu l'idée ? "Quand on coupe un beau gâteau, on cherche toujours le couteau adéquat. Pendant une période d'inactivité à cause du covid en 2020, j'y ai pensé." Alors il s'associe à un ami, "la lame est fabriquée à Béziers, le manche à Paris." Le couteau de 90 cm de long porte le nom d'Hénosis et coûte presque 1 200 euros. Pour financer "5 jours de travail et une épée personnalisable." Gilles Jamault s'adresse autant aux couples qu'aux professionnels.