La nouvelle éco : une épicerie itinérante zéro déchets sur les marchés autour de Montpellier

Cécile Alhaits 27 ans était jusque-là photographe et Elise Bourgeois 30 ans travaillait dans le cinéma. Toutes les deux sont aujourd'hui au volant d'un camion itinérant et depuis un an et demi, elles sillonnent les marchés autour de Montpellier.

Des produits locaux ou certifiés éco-responsables

Les produits vendus dans cette épicerie ambulante sont d'abord des produits d'ici "on essaye de travailler principalement avec des produits locaux et des produits français. On trouve toute la base en termes d'épicerie salée et sucrée, c'est à dire des pâtes, du riz, des lentilles mais aussi de la farine, du sucre et du sel. On trouve aussi des produits ménagers en vrac, c'est à dire liquide, vaisselle, lessive, mais aussi du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, du savon noir. Et quand on ne peut pas passer par des entreprises locales ou des fournisseurs locaux, _on essaye de travailler avec des producteurs engagés_, notamment pour le thé, le café, qui sont des produits qui viennent un peu plus loin. Et on passe par des entreprises qui fonctionnent, qui vérifient que les conditions de travail sur place soient correctes et que les produits de qualité et que tout se passe bien".

Des produits vendus en vrac très bien accueillis sur les marchés

Dans l'épicerie, tous les produits sont vendus en vrac, il faut donc venir avec ses contenants propres et secs, les deux jeunes femmes peuvent aussi vous dépanner avec des bocaux ou des bidons pour les produits ménagers.

Aujourd'hui le camion va de marché en marché à Montarnaud, Lavérune, Saint-Gély du Fesc ou encore Saint-Jean de Corniès. Elles reçoivent partout un très bon accueil. "Les gens sont contents parce qu'on complète l'offre, on apporte quelque chose qui n'est pas forcément présent sur les marchés, notamment dans les villages où il n'y a pas de commerce de proximité. Que les gens aient accès à des produits ménagers, du thé, du café, des pâtes fait énormément plaisir."

L'épicerie va aussi à la rencontre des salariés le soir à la sortie du travail

Le camion itinérant n'est pas seulement sur les marchés, il va aussi à la rencontre des salariés des entreprises pour permettre à ceux qui n'ont pas le temps d'aller faire le marché dans la journée de pouvoir eux aussi acheter des produits éco-responsables.

Des produits éco-responsables qui ne sont pas forcément plus chers assure Cécile "étant donné qu'on est en itinérant, on a la chance d'avoir beaucoup moins de frais qu'un magasin physique et du coup, ça se ressent sur nos prix aussi."

L'épicerie itinérante de Cécile et Elise s'appelle "Le gramme", un nom qui s'imposait pour faire comprendre aux consommateurs que chez elle on peut servir un gramme de produit comme plusieurs kilos "c'est vraiment à la demande du client"