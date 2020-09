La nouvelle éco : une épicerie solidaire ouvre à Niort

Au Cabas solidaire ce lundi, l'heure est aux derniers préparatifs avant l'ouverture du mardi 22 septembre 2020. Des bénévoles s'activent pour garnir les rayons, étiqueter, nettoyer. "Ce n'est pas parfait, il n'y aura pas tous les produits mais on ouvre ! ", se réjouit Stéphanie Auger, directrice de Soli'Niort, l'association qui porte ce projet d'épicerie depuis plus de deux ans.

Des réductions de -30 à -70% pour les publics précaires

Une épicerie de quartier d'un nouveau genre. Le Cabas solidaire est ouvert à tous et fonctionne selon un principe de tarification solidaire. "Les gens qui paient un produit à 100% permettent de dégager une marge pour proposer des réductions à des publics précaires", explique Stéphanie Auger. Moins 30%, moins 50% ou moins 70%.

Les personnes intéressées doivent se rapprocher des travailleurs sociaux. "Ils vont pouvoir faire des prescriptions d'une durée d'un an en fonction des revenus et de la composition familiale. Nous, en interne, on peut gérer un dossier de 30% de réduction et sur trois mois. C'est une aide coup de pouce pour des gens qui auraient des difficultés tel mois parce que la chaudière est tombée en panne par exemple", précise la directrice de Soli'Niort. Il y a déjà une trentaine de prescriptions.

Le Cabas solidaire se trouve au 52 rue Sainte-Catherine à Niort © Radio France - Noémie Guillotin

Par mon achat je vais permettre à des personnes d'accéder à une alimentation de qualité à un prix plus intéressant

Et avec la crise du coronavirus, les besoins sont encore plus grands. "On vit une époque où de plus en plus de familles ont du mal à vivre décemment de leur travail. Et ceux qui ne travaillent pas ont du mal à trouver un emploi", analyse Claire, salariée de l'association. "On a senti aussi pendant la crise qu'il y avait un élan de solidarité et là c'est une manière de répondre à ça. Par mon achat je vais permettre à des personnes d'accéder à une alimentation de qualité à un prix plus intéressant", poursuit-elle.

C'est un lieu de vie

Une épicerie avec des produits de tous types : "des produits bio, en vrac, des produits locaux et des produits qu'on peut retrouver en supermarchés avec marques plus connues", précise Stéphanie Auger.

Mais le Cabas solidaire n'est pas simplement là pour faire ses courses. "C'est un lieu de vie !", lance la directrice de Soli'Niort. "On peut juste venir boire un café sans forcément faire ses achats. A terme, il y a aura des ateliers, des projections, des événements".

Le Cabas solidaire, 52 rue Sainte-Catherine. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h à partir de ce mardi 22 septembre.