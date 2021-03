La Nouvelle-éco: Une esthéticienne de Côte-d'Or transforme un camping-car en institut de beauté

Dans le Nord-Est de la Côte d'Or entre Mirebeau-sur-Bèze et la Haute-Saône, vous croiserez peut être un camping car rose et blanc.C'est celui d'Amélie Durand. A 40 ans elle change de métier et ouvre son salon de beauté sur roues.