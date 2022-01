La Nouvelle éco : Une famille se lance dans la production de pâtes fraiches

Une boutique de pâtes fraiches et bios va ouvrir ses portes au 11 rue de Mulhouse près de la place de la République à Dijon. Une affaire menée par Henry Barabant, 80 ans, sa fille et son petit-fils.

C'est le genre de plat qui plait à toute la famille, aujourd'hui dans la Nouvelle éco, on met des pâtes dans notre assiette. Pas n'importe lesquelles, des pâtes fraiches et bio s'il vous plait. C'est le produit proposé par un nouveau magasin qui s'apprête à ouvrir au 11 rue de Mulhouse à Dijon, tout près de la place de la République "Envie de pâtes" est une société familiale dans laquelle on retrouve un grand-père, sa fille et son petit-fils. C'est le grand-père qui a eu cette idée, Henry Barabant a 80 ans et cela fait un an qu'il fabrique ses pâtes maison dans sa cuisine. "Vous savez, un retraité, il fait quoi ? il range sa cave, son grenier, il range sa bibliothèque, moi j'ai tout rangé et j'ai eu envie d'autre chose" confie-t'il.

"Dans ma vie, j'ai eu la chance de voyager, je suis allé en Italie et j'ai gouté aux pâtes fraiches, c'est incomparable. Alors je me suis acheté du matériel, et j'ai commencé à faire des pâtes fraiches et bios dans ma cuisine. Aujourd'hui , on développe l'affaire avec ma fille et mon petit-fils qui est cuisinier. Pour l'instant on fabrique des pâtes qui sont commercialisées chez les Locavore et à la Ruche qui dit Oui. Ca permet de les écouler à Dijon, Semur en Auxois et Beaune par exemple."

Les pâtes vendues sur un marché - DR

"Aujourd'hui on investit 30.000 euros pour ouvrir une fabrique et magasin qui sera située au 11 rue de Mulhouse, près de la place de la République. L'objectif est de passer de 50 à 100 kilos de pâtes par semaine. On fera de la vente sur place, à emporter, et c'est moi qui assure les livraisons" assure cet énergique octogénaire. "La place de la République est bien située, proche de services administratifs, on compte bien atteindre l'équilibre financier avant la fin de l'année."

L'emplacement de la future boutique - capture d'écran Google Maps

"On fabrique toutes sortes de pâtes, y compris des raviolis, on va aussi partir sur les produits dérivés comme la sauce. On tient au label bio pour se distinguer des grands industriels. Le plus difficile est de trouver du blé dur de qualité. En France, il y a peu de producteurs. Nous on travaille avec un moulin basé en Alsace, c'est le plus proche que j'ai pu trouver" regrette Henry Barabant. Un appel du pied aux agriculteurs locaux ? Il y aurait un débouché pour des pâtes 100 % Côte-d'Or.

Exemple des produits "Envie de pâtes" - DR

La Boutique "Envie de pâtes" doit ouvrir lundi 10 janvier au plus tard. En attendant on peut commander au 07 81 20 28 80, la livraison en entreprise est possible aussi !