La nouvelle éco : une ferme de Sézanne devient relais colis pour objets lourds

Une exploitation agricole de Sézanne dans la Marne est devenue il y a un mois un relais colis pour objets lourds, via le réseau Agrikolis. Une manière d'attirer les clients à la ferme selon le propriétaire des lieux.

Plus de 200 fermes en France sont engagées dans le projet Agrikolis

Un semi-remorque plein. Tous les jeudis, depuis un mois, Jean-Baptiste Vervy réceptionne des dizaines de colis de plus de 30 kilos dans son exploitation agricole de Sézanne. Le fruit d'un partenariat avec la plateforme Agrikolis créée en 2019. Aujourd'hui, plus de 200 fermes sont des relais colis pour objets lourds en France, dont deux dans la Marne.

Des objets de plus de 30 kilos

"Il y a des machines à laver, des frigos, des télévisions, des toboggans, des maisons pour enfants à mettre dans le jardin", détaille l'agriculteur sézannais devant son hangar. Tous ces colis viennent de commandes passées sur le site Cdiscount. Les clients sont prévenus par e-mail à réception et prennent rendez-vous pour récupérer leur objet.

"C'est plus simple pour eux, ça évite d'attendre à la maison entre 8 et 16 heures, poursuit Jean-Baptiste Vervy. Et c'est moins coûteux. Une livraison d'objets lourds, c'est 50 euros, là ils payent environ 10 euros." Pour l'agriculteur, c'est 5 euros dans la poche à chaque réception de colis.

En moyenne, chaque agriculteur partenaire d'Agrikolis touche 500 euros par mois grâce à ce système. De quoi payer une partie du projet de Jean-Baptiste Vervy et de sa compagne Caroline Payen : la création de la marque Papote, des pâtes 100% marnaises qui arriveront bientôt sur le marché.

Parler agriculture avec le client

"L'objectif d'Agrikolis pour nous, c'était d'attirer les gens dans notre ferme pour leur faire découvrir nos pâtes, développe Jean-Baptiste Vervy. C'était aussi l'idée d'une connexion entre le consommateur et l'agriculteur. On leur parle agriculture."

Objectif partagé par le co-fondateur de la plateforme lilloise, Cédric Guyot : "On constate que certains agriculteurs sont à la recherche de connexions et de rencontres. Ils veulent recréer de la vie dans la ferme pour certains."

Le projet Agrikolis devrait convaincre de plus en plus d'agriculteurs. Cédric Guyot espère 400 fermes relais colis dans toute la France d'ici la fin 2021. La plateforme a déjà reversé plus d'un million d'euros aux agriculteurs partenaires depuis sa création.