La nouvelle éco : Une filiale de la Maif innove avec une assurance "tout en un"

A Niort, la ville des mutuelles, on réfléchit beaucoup à l'assurance de demain. Une filiale de la Maif, Altima vient de lancer un concept inédit : une assurance tout en un.

"En assurance on peut avoir deux types d'usage qui s'opposent. Une attente d'assurances sur mesure, à la carte comme l'assurance au kilomètre. Mais aussi l'attente d'une assurance, plus large, plus couvrante", explique Florent Villain, directeur général d'Altima assurances et directeur marketing à la Maif. D'où l'idée d'une assurance unique avec voiture, maison, loisirs... qui s'adresse plutôt aux familles.

Ce qu'on recherche c'est que l'assurance soit plus lisible, plus claire plus transparente et qu'on arrête de se poser la question à chaque fois pour quoi on est assuré, pour quoi on ne l'est pas

"C'est plus de simplicité, il y a un seul interlocuteur et on garantie qu'il n'y a pas de doublon", poursuit Florent Villain. Et c'est plus économique "dans la plupart des cas. Jusqu'à 10 à 15% dans certains cas".

Altima, laboratoire de la Maif

Cette assurance tout en un est une expérimentation."Quand on a des idées comme celle-ci, un peu en rupture, on préfère utiliser Altima assurances, une PME de l'assurance avec 90 salariés pour expérimenter l'idée et la valider avec des vrais assurés". Soit l'offre est généralisée, soit elle est abandonnée. La mutuelle niortaise se fixe deux ans pour faire le bilan.