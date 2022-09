La Nouvelle éco : une filière pour réutiliser les contenants en verre dans l’Indre

Simon Galais vit en co-location avec des amis à Châteauroux. Ensemble, ils ont fait le choix de privilégier les circuits courts. Confrontés à l’accumulation de contenants en verre que les petits producteurs n’étaient pas en mesure de reprendre, ils ont eu l’idée de créer un service de collecte et de nettoyage.

“On est une dizaine de bénévoles. Notre volonté est de construire un monde plus durable. Notre idée est de mettre en place des circuits de collecte par secteur dans le département de l’Indre. Nous avons fait l’acquisition d’une laveuse professionnelle. C’est plus écologique et aussi plus économiquepour les producteurs qui ne sont pas obligés d’acheter de nouveaux contenants”, explique Simon Galais qui porte le projet.

Démarrage en cours

Développeur de logiciels, il a démissionné pour se consacrer à ce projet qui fait sens pour lui. L’activité démarre ces jours-ci avec une vingtaine de producteurs dans un premier temps. Un local a été aménagé à la co-location pour laver et trier les contenants. Des points de collecte vont être mis en place dans différents lieux de vente où les consommateurs pourront déposer les contenants en verre comme cela se faisait il y a quelques années avec le système des verres consignés.

Les boutiques et producteurs intéressés par cette démarche peuvent contacter Rempot via son site ou sa page Facebook.