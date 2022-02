La Nouvelle éco : une fleuriste du Morvan ouvre "L'Homme Parfait" pour dire son amour partout en France

On peut habiter dans le Morvan et lancer un site de vente en ligne qui a pour ambition de rayonner sur toute la France . Une fleuriste de Saulieu ouvre "L'Homme Parfait.com" pour des livraisons express de fleurs, de bonbons, de crémant ou de chocolats bourguignons.

Et vous, êtes vous un homme ou une femme parfait(e) ? Celui ou celle qui n'oublie jamais son anniversaire de mariage, ou l'anniversaire de sa ou de son chéri(e) ? "L'Homme.Parfait.com" c'est le nom d'une plateforme internet qui vient de se monter à la Roche-en-Brénil dans le Morvan. C'est l'idée d'Aurélie Tachot, fleuriste depuis 12 ans à Saulieu. Elle complète aujourd'hui son activité avec ce site de vente en ligne pour vendre des fleurs dans toute la France. Des fleurs, et bien d'autres choses pour dire son amour.

France Bleu Bourgogne : Que trouve-t-on chez "L'Homme Parfait" ?

Aurélie Tachot : On va trouver des bouquets de fleurs de saison, des bouquets d'exception. Cela va de 30 à 150 euros à peu près, donc ce sont quand même des beaux produits. Et puis des petits compléments, des petites attentions, comme des bonbons conçus par le Relais Bernard Loiseau, des bouteilles de crémant, des bouteilles de champagne et puis des chocolats de la maison de Quarré les Tombes, dans l'Yonne.

Vous êtes dans le Morvan, à La Roche en Brénil, mais votre défi, c'est de livrer partout. Expliquez nous comment vous faites ?

On passe par Chronopost et Colissimo, qui est un système très pratique, très simple. Ils viennent récupérer les colis, puis peuvent livrer en 48 ou 24h. Tout dépend le créneau qu'on a choisi.

"L'Homme Parfait" livre aussi du crémant, des chocolats et des bonbons fabriqués en Bourgogne - DR

Des services de livraison de fleurs, il en existe plein. En quoi le vôtre est différent ?

En fait, c'est un mix entre un agenda Google, un Facebook et un site de vente en ligne, c'est à dire qu'on va retenir les dates d'anniversaires de vos proches. On va pouvoir les prévoir par Facebook. On vous dit tiens, vous avez l'anniversaire de telle personne, tel jour. Mais nous, on va anticiper de dix jours. Avant, on vous enverra un SMS pour dire "Attention, c'est l'anniversaire de votre maman.e On vous prévoit un bouquet avec un message personnalisé. Est ce que vous êtes d'accord ou pas? Et après, on envoie les fleurs

Est-ce compliqué de monter un site de vente en ligne ? ça coûte combien?

Monter un site de vente en ligne, n'est pas forcément compliqué et ne coûte pas forcément cher. Nous, ce qui coûte un peu plus d'argent, ce sont les passerelles entre Google, Facebook et le site de vente en ligne. Il a fallu vraiment inventer quelque chose qui n'existait pas. Pour cela, il a fallu investir 11.000 euros.

Et en terme de stock, quel est votre investissement ?

Là, on est à 70.000 euros.

Comment se distinguer ? Comment être visible depuis la Roche-en-Brénil ?

Par le service. On rend vraiment un service qui est gratuit. Ailleurs, il y avait la question de l'abonnement. Est ce que ce service était bien? Non. Pour l'instant, notre service est vraiment gratuit. Donc, on se démarque de la concurrence par le service.

Aurélie Tachot espère créer plusieurs dizaines d'emplois © Radio France - Olivier Estran

Quelles sont vos perspectives?

Notre idéal serait de faire comme Bergamote, qui est une entreprise conçue beaucoup et qu'on aime beaucoup. On aime leurs produits. Et aujourd'hui, ils sont donc 65 salariés au bout de cinq ans d'existence. Donc c'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment notre modèle. Pour l'instant, nous sommes deux, mais nous envisageons l'avenir, car on a un grand local de 150 mètres carrés. Donc on a vraiment. Tout est prévu pour grossir vite. On compte créer un emploi pour 300 bouquets vendus, et on se donne comme priorité d'embaucher des personnes à mobilité réduite, car nos locaux sont adaptés à ces personnes.