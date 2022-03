La Nouvelle éco : une formation pour créer son entreprise sur le territoire du Parc de la Brenne

Accompagner les personnes qui ont un projet de création ou reprise d’entreprise, tel est le quotidien de la plateforme Initiative Brenne, une association membre du réseau Initiative France. En plus de ses outils habituels, cette association est cette année le relais local d’un programme d’accompagnement renforcé et gratuit proposé à titre expérimental par le Ministère du travail et BPI France dans le cadre du plan France relance. Une mission qu’elle accomplit en lien avec la Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d’industrie.

Une formation gratuite

Dénommé In’cube, ce programme s’adresse plus spécifiquement à des personnes qui ont des difficultés d’accès à l’emploi, sont bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé ou du RSA et à des jeunes de moins de 30 ans. Ces derniers pourront en effet bénéficier d’une prime de 3000 euros s’ils vont au bout de leur projet.

La formation comprend plusieurs modules pour y apprendre en petits groupes le b.a.-ba de la gestion d’une entreprise ou encore présenter son projet à des financeurs. Elle comprend également des rencontres et visites d’entreprises membres du club des entrepreneurs de Brenne. Le temps d’une journée, les stagiaires sont invités à partager la vie d’un entrepreneur.

“Avec le Covid, beaucoup de personnes ont envie de changer de voie et de s’épanouir dans ce qu’elles font, constate Cécile Gagnot, directrice de la plateforme Initiative Brenne. Ce programme s’adresse tout particulièrement à ceux qui n’osent pas. Quand on n’a pas d’exemple dans son entourage, on a l’impression que créer une entreprise c’est pour les autres. Or, tant qu’on n’a pas creusé une idée, on ne peut pas savoir.”

54 places à pourvoir

Une animatrice a été recrutée pour mener à bien ce programme. Les premiers ateliers ont démarré. Ils vont se poursuivre tout au long de l’année. Cinquante-quatre places sont disponibles. Les personnes intéressées peuvent contacter Initiative Brenne au 02 54 28 12 14 ou au 06 16 55 85 42.