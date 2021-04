La nouvelle éco : une formation spécifique pour créer son entreprise dans le bâtiment dans les Deux-Sèvres

"Cré Art Bât", c'est le nom de la nouvelle formation expérimentée par la CAPEB des Deux-Sèvres (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment). Elle vise à accompagner les créateurs d'entreprise. "Créer son entreprise est déjà complexe. Et le secteur du bâtiment a des particularités qu'on ne retrouve pas dans d'autres métiers sur les taux de TVA, l'assurance ou le chiffrage d'un devis", explique Yves Altobelli le formateur.

Ne pas avoir des créateurs météores qui disparaissent au bout de trois ans

La première session a réuni quatre participants. "On est là pour leur apporter toutes les billes pour bien démarrer. Pour ne pas avoir des créateurs météores qui disparaissent au bout de trois ans", poursuit le formateur.

Créer son entreprise peut-être un moyen de trouver du travail. "Tout demandeur d'emploi qui veut retrouver un emploi doit envisager aussi envisager la création d'entreprise. Il existe des dispositifs pour partir d'une simple idée et creuser le projet pour arriver à des dispositifs comme celui-ci", précise Fabrice Dufresne, directeur agence pole emploi de Niort. Et il ne faut pas avoir peur. "Ce genre d'action vise aussi à rassurer".

Il y a du boulot

Pour Yves Altobelli le formateur, "on n'est plus sur des métiers dégradés, on est sur des métiers d'avenir avec les nouvelles technologies qui arrivent". Et la crise sanitaire ne doit pas inquiéter. "Je pense que c'est intéressant de se poser des questions de création d'entreprise dans ce secteur. Beaucoup de Français ont épargné et il y a du boulot".

Charles Leboucher, 50 ans, a vendu son exploitation agricole et a pour projet de s'installer comme électricien. "Moi je pense que c'est en période de crise qu'il faut se lancer. On réfléchit plus aux problèmes qu'il pourrait y avoir, aux aléas dont on ne pense pas quand tout va bien".

Trois autres sessions de formation sont prévues en juin, septembre et novembre. Plus d'informations auprès de la Capeb des Deux-Sèvres.