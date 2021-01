La Nouvelle Eco : Une forte envie de cinéma de la part des exploitants de salles et du public

Le Premier ministre a prévenu que les cinémas resteront fermés jusqu'en février, au moins. Ensuite, si les conditions sanitaires sont réunies, les salles pourront rouvrir. Un point sera fait le 20 janvier, deux semaines avant le début des vacances scolaires. Thierry Duchêne, directeur des cinémas Le Variété et Le Rialto à Nice, garde le moral grâce au soutien du public : "je suis régulièrement présent au cinéma et les spectateurs nous encouragent ils ont hâte de revenir, ça fait chaud au cœur".

Des salles en profitent pour faire peau neuve

C'est d'autant plus dur à encaisser que la fréquentation des cinémas était sur une belle lancée avant la crise, avec une fréquentation en hausse de 6% en 2019. Malgré les difficultés financières, Thierry Duchêne profite de la période pour terminer des travaux débutés avant la crise : "au Rialto on fait des travaux au niveau de la climatisation et du chauffage, au Variété on refait la grande salle entièrement. La vingtaine d'employés est au chômage de partiel, et on doit continuer à payer les loyers." Si c'est pour rouvrir sous couvre-feu à 18 heures, pas sûr que ce soit rentable pour les petites structures prévient Thierry Duchêne. Les séances du soir attirent les actifs en semaine qui remplissent les salles et les séances du week-end ne suffiront pas à rattraper.

L'émotion sur grand écran commence à manquer

Les cinéphiles s'impatientent et certains ne comprennent pas pourquoi on ne trouve pas des protocoles sanitaires stricts à appliquer dans les sales obscures qui permettraient de les rouvrir, comme le port du masque, la condamnation d'un fauteuil sur trois, la désinfection, etc. L'association Cannes Cinéma propose de nombreuses actions pédagogiques malgré le confinement pour maintenir un lien avec les spectateurs détaille Aurélie Ferrier : "pendant le premier confinement, on a fait des rencontres avec des professionnels, des techniciens, un scénariste, des organisateurs de festival. Durant le second, des master-classes sur des films avec des critiques de cinéma et énormément d'ateliers dans les écoles sur l'éducation aux images."

L'association devait organiser en février le festival du cinéma italien. Aurélie Ferrier est suspendue à la décision de rouvrir ou non les salles.

On s'occupe aussi avec le festival de Cannes de l’accréditation des cinéphiles et on a déjà beaucoup de demandes. Si les distributeurs sortent des films porteurs, les gens retourneront au cinéma rapidement. Le problème c'est que tout risque de sortir en même temps et un distributeur doit faire des choix.

Il y a aussi les films qui venaient de sortir juste avant la fermeture des salles obscures. Des sorties ont été à nouveau repoussées comme le dernier James Bond, prévu le 31 mars en France. Chaque place de cinéma vendue dégage une taxe dédiée à la politique culturelle et permet d' entretenir une diversité de création.

