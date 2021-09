La nouvelle éco : une gamme de maroquinerie produite en Côte-d'Or à partir du marc de raisin

L'idée était audacieuse et dans l'air du temps : du plastique et du tissu recyclés pour créer une gamme de vêtements. L'audace a payé pour la toute jeune société Polytesse installée près de Beaune. Son démarrage a dépassé les espérances, mais pas question pour son fondateur de s'arrêter là. Clément Pelletier lance une gamme de maroquinerie 100% végétale puisque le cuir est fabriqué cette fois à partir du marc de raisin produit après les vendanges par les viticulteurs. Entretien.

La gamme de vêtements proposés par Polytesse et fabriqués à partir de plastique et de tissus recyclés - Polytesse

Cela fait un an et demi que vous avez créer "Polytesse". Vous voulez incarner des valeurs éthiques, solidaires et écologiques. Vous considérez aujourd'hui que le pari est réussi ?

Le pari est bien entamé mais il n'est pas encore gagné parce que malheureusement, on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour vaincre tout ce qui est "fast fashion". Aujourd'hui, on est dans une mode plus lente et plus responsable, mais le chemin est long !

Au niveau des ventes, vous atteignez vos objectifs ?

On atteint les objectifs. En mars 2020, nous étions en plein confinement et c'est une période qu'on oubliera pas, nous avons réalisé un objectif à 307%, ce qui correspond à 307 pièces vendues pour un objectif de cent pièces. C'est ce qui était initialement prévu et espéré, donc nous sommes très satisfait de ce lancement et aujourd'hui, la marque continue à se développer et à se faire connaître. On attend nos objectifs mais nous sommes encore un petit acteur sur la mode comparé à toutes ces grandes enseignes qui nous envahissent.

Cela se traduit comment en terme de chiffre d'affaires ?

En toute transparence, pour notre première année, sur huit mois d'activité, nous avons réalisé un chiffre d'affaire de 114 000 euros hors taxes, donc largement au delà de nos espérances et nous prévoyons une multiplication par trois sur l'année 2022.

Une jeune femme pose avec des vêtements Polytesse - Polytesse

Vous lancez une gamme de produits en cette rentrée, c'est de la maroquinerie !

Effectivement, une maroquinerie particulière avec comme originalité un cuir fait à base de raisin. En réalité, c'est un produit qui est conçu à partir du marc de raisin que rejettent les viticulteurs après les vendanges. Ce marc est ensuite mélangé avec des huiles végétales. On en ressort une matière étrangement ressemblante au cuir animal, sauf qu'il est complètement végan. On a aussi la particularité avec cette matière d'avoir de la provenance majoritairement française, des vignobles bordelais et bourguignons, mais aussi un petit peu des vignobles italiens puisque l'usine qui transforme ce marc en cuir est située en périphérie de Milan, donc on a également des marcs italiens.

Où sont fabriqués ces articles ?

Tous ces articles sont conçus en Bourgogne à Chatillon-sur-Seine plus précisément par un artisan maroquinier spécialisé en art maroquinier végétal. Les produits sont actuellement en pré-commande sur notre site internet. Il faut compter environ quatre mois entre la date de commande et celle de réception du produit. Donc pour Noël, il faut s'y prendre maintenant !

Clément Pelletier, fondateur de Polytesse Copier

Un produit de la gamme maroquinerie fabriqué par Polytesse - Polytesse