La nouvelle éco : une belle subvention pour Texelis à Limoges et plus de sérénité pour les années à venir

800 000 euros c'est la subvention versée dans le cadre du plan de relance à l'entreprise Texelis à Limoges qui a été retenue dans le cadre de l'appel à projets de modernisation et de diversification de la filière automobile. L'entreprise de 323 salariés est spécialisée dans la construction de véhicules blindés mais aussi de transports en commun et ces fonds publics vont lui permettre de se doter d’un outil de gestion des données techniques essentiel à son développement stratégique.

Une subvention pour aller vers l'industrie 4.0

Cette aide va permettre à la société de relancer son programme destiné à aller vers l'industrie du futur, l'industrie 4.0 avec la gestion complète du système des données techniques. "On a démarré ce programme au moment de la crise Covid et on a pris du retard et du coup cette subvention va nous permettre de poursuivre l'investissement au rythme qui était le notre et on va pouvoir arriver au bout fin 2022" explique Charles Antoine de Barbuat le président de Texelis. L'entreprise n'a pas été totalement épargnée par la crise sanitaire avec un décalage d'activité, et sur l'année 2020 il y a donc un impact sur les résultats de l'entreprise mais " en revanche on a une visibilité pour les années suivantes donc on est plutôt privilégié" précise encore le dirigeant de l'entreprise.

Des perspectives pour l'emploi

Cette visibilité sur les toutes prochaines années permet aussi d'envisager des embauches supplémentaires. "On va démarrer la semaine prochaine la production en série d'un programme pour l'armée française de véhicules 4X4 qu'on réalise en co-traitance avec Nexter donc il va y avoir des embauches" explique aussi Charles Antoine de Barbuat. Ce qui devrait représenter une quinzaine d'emplois supplémentaires entre 2021 et 2022. "C'est une forme de rebond après une année qui a quand même été difficile" conclut le président de Texelis.