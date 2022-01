La nouvelle éco : une hausse des salaires dans l'hôtellerie et la restauration pour attirer les jeunes

Ce lundi 17 janvier syndicats et patrons du secteur de l'hôtellerie restauration ont signé un accord permettant une hausse des salaires. Une rémunération minimum 5% au dessus du SMIC et 16% d'augmentation en moyenne. De quoi peut-être attirer un peu plus de jeunes dans la profession.

Dans une salle de classe de la section hôtelière du lycée de la Hotoie à Amiens, des première année de BTS en management de l'hôtellerie et de la restauration. Pour Océane, qui souhaite travailler dans un hôtel après sa formation, ce coup de pouce financier, une rémunération minimum de 5% au dessus du SMIC et une hausse moyenne de 16% pour tous les salaires, décidée lundi 17 janvier par un accord entre syndicats de salariés et organisations patronales, est bienvenue chez ces futurs professionnels : "Quand on me dit qu'on va gagner plus en travaillant autant, forcément, on est content, en sachant que les prix ne baissent pas à côté. L'essence, les cours, tout ça. Donc, forcément, si on a plus de pouvoir d'achat, on est contents."

Sacha, lui, est en alternance dans un restaurant. Il rêve d'ailleurs d'ouvrir un jour le sien. Mais pour le moment, il doit faire attention à son budget. : "J'économise beaucoup en ce moment pour mon code et ensuite mon permis, puis potentiellement pouvoir m'acheter un appartement pour être un peu plus indépendant financièrement. J'essaie vraiment d'économiser pour ma vie plus tard."

Il y a aussi une vraie réflexion à mener sur les conditions de travail

Pour les lycées hôteliers cette hausse des salaires va donc permettre de convaincre des futurs élèves. "On va dans les établissements scolaires, dans les collèges pour présenter nos formations et c'est un argument que je vais forcément amener à ces jeunes qui sont en train de réfléchir à leur orientation" explique Nicolas Lemoisson le directeur délégué aux formations de la section hôtelière à la Hotoie.Mais selon lui pour de plus en plus de jeunes intéressés par ces métiers, un salaire correct ne suffit pas : "L'augmentation salariale est un vrai plus, mais il y a aussi une vraie réflexion à mener sur ces conditions de travail. Mais je sais que la profession s'en est déjà saisie"

De leur côté, les restaurateurs, eux aussi, voient d'un très bon oeil cette augmentation des salaires. Mais pour Christophe Duprez, le patron du restaurant Le Quai à Amiens et vice-président de l'UMIH dans la Somme, il faut en effet repenser les conditions de travail pour attirer des jeunes : "Nos métiers aujourd'hui, c'est parfois le soir, on ne peut pas être chez soi parce qu'il faut travailler, il y a énormément de contraintes comme notamment travailler le week end. Donc, il faut qu'on améliore un peu tout ça. Ça passe par les salaires, mais ça passe aussi sur la qualité de vie en entreprise, mais aussi la qualité de vie qu'on peut avoir chez soi, en famille."

Une autre négociation sur les conditions de travail doit donc s'ouvrir prochainement entre syndicats et patronat. Elle concernera notamment la majoration des heures supplémentaires et la question des horaires.