La nouvelle éco : à 25 ans, elle lance son activité de médiation animale dans le Sud-Mayenne

Caroline Duveau a 25 ans et elle est médiatrice animale depuis quelques mois. Elle a créé son association pour pouvoir exercer à Ballots, dans le Sud-Mayenne, et à 40 kilomètres autour. Cette thérapie est utilisée notamment pour permettre à certaines personnes de reprendre confiance en elles.

Depuis quelques mois, des services de médiation animale sont proposés à Ballots, près de Craon, dans le Sud-Mayenne. Caroline Duveau a créé son association, Parenthèse, et elle collabore avec des Ehpad, les instituts médicoéducatifs (IME) et les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT). La médiation animale est une thérapie utilisée pour favoriser le bien-être de certaines personnes : au contact des animaux, elles apprennent progressivement à se sentir mieux psychologiquement voire physiquement.

"La médiation animale est adaptée à tout public"

Caroline Duveau propose deux types de prestations : elle rencontre directement les bénéficiaires au sein de leur structure d'accueil ou chez eux, avec soit un chien de la race Golden Retriever, un lapin ou encore un cochon d'Inde. La médiatrice animale collabore également avec les écuries d'Azé, près de Château-Gontier-sur-Mayenne, pour de l'équithérapie. Si la personne est en Ehpad par exemple, les séances sont "co-construites" avec l'équipe soignante. "On va solliciter des compétences précises à travers des ateliers de bien-être avec l'animal, de soins, de caresses, de massages, d'interactions, de jeux et à travers ça, on va ensuite travailler en profondeur pour essayer de maintenir l'autonomie ou de la faire évoluer", précise Caroline Duveau.

Pour la médiatrice animale de 25 ans, ce type de thérapie est "adaptée à tout public" : "ça va vraiment de la petite enfance aux personnes adultes et aux personnes âgées", affirme-t-elle. "Dès qu'il y a en fait une compétence à travailler, comme l'estime de soi, des compétences motrices, cognitives comme la mémoire, par exemple, ou même sensorielles, la médiation animale a un intérêt", insiste la jeune Mayennaise qui est également présidente de l'association Parenthèse. Caroline Duveau a également un projet de collaboration avec un collège pour une classe ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire), "c'est un dispositif qui vient en aide aux enfants qui ont des difficultés", détaille-t-elle.

Le tarif des prestations varie en fonction du nombre de bénéficiaires. "Lorsque je me déplace dans une structure, je prends 20 euros de charges fixes liées à l'association et aux animaux et ensuite, c'est 15 euros par prise en charge d'un bénéficiaire", explique Caroline Duveau. Pour la contacter, vous pouvez écrire à association.parenthese@outlook.fr ou la joindre sur sa page Facebook.