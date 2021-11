La nouvelle éco : une jeune entrepreneuse originaire de Château-Gontier se lance dans la haute maroquinerie

Une jeune Mayennaise se lance dans le domaine de la haute-maroquinerie : Eva Verwicht vient de créer Verwicht, une marque de sacs de luxe pour femmes. "Ça signifie équilibre en néerlandais", explique l'entrepreneuse de 25 ans, originaire de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Les sacs Verwicht coûtent entre 850 et 2 000 euros. - Vincent Levrat

De la Mayenne à son atelier parisien

"En avril 2021, j'ai pris un atelier et j'ai commencé à créer une collection. J'ai tout développé moi même, j'ai travaillé avec des artisans maroquiniers, des Compagnons du devoir", souligne Eva Verwicht. La jeune entrepreneuse a présenté sa "collection de sacs les 22 et 23 octobre à Paris, dans une galerie dans le Marais".

Eva Verwicht a travaillé chez Dior, a participé à des concours internationaux puis a décidé de lancer sa marque à 25 ans : "C'est ambitieux et en même temps, c'est assez excitant", confie la jeune Castro-gontérienne. Les sacs qu'elle propose coûtent entre 850 et 2 000 euros. "Le développement de la recherche et de fabrication coûtent beaucoup. Et quand on est une petite entreprise comme moi, je ne peux pas faire autrement en termes de prix", explique Eva Verwicht. "Si je mets des prix plus bas, ce sera plus abordable pour tout le monde, mais il faudrait que je fasse énormément de quantité pour cela. Il faut aussi avancer beaucoup d'argent au départ", justifie Eva Verwicht.

Les sacs sont fabriqués en Espagne, dans une ville spécialisée dans la maroquinerie.