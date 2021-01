La nouvelle éco : une jeune entreprise dijonnaise propose une dégustation de vin... en ligne !

Sébastien Bricout n'ai décidément jamais à cours d'idées à Dijon. Le jeune créateur du "Domaine du goût" avait imaginé en 2018 un calendrier de l'Avent 100% vin, il récidive en ce début d'année 2021, en proposant cette fois une dégustation de vin en ligne ! Ces dégustations semi virtuelles destinées aux particuliers comme aux entreprises font un tabac avec la crise de la Covid-19. Stéphanie Perenon l'a rencontré pour France bleu Bourgogne.

Le coffret pour les dégustations en ligne proposées par la start up dijonnaise Domaine du goût © Radio France - Stéphanie Perenon

Quel est le principe d'une dégustation en ligne ?

Sébastien Bricout propose d'envoyer un coffret de dégustation avec des vinottes à ses clients, puis de partager une heure de dégustation en ligne avec eux. "Chacun est chez soi et chacun a reçu au préalable son coffret, et ensuite, on fait tout simplement la dégustation avec notre sommelier et les vignerons présents dans le coffret de dégustation" précise le jeune chef d'entreprise.

On déguste des vins de Bourgogne ?

Ce soir, nous avons une dégustation avec un vigneron en Alsace et un autre en Bourgogne. C'est très convivial, car il ne s'agit pas d'un cour d’œnologie, ni une master class. On veut vraiment faire passer une heure de manière très interactive et les participants peuvent interroger directement les vignerons comme ils pourraient le faire en étant dans leurs caves !

Cette idée vous ai venue pendant la pandémie ?

Oui. C'est malheureusement un peu le résultat du premier confinement. On s'est demandé comment garder le lien avec nos clients et on a lancé ce nouveau service au printemps dernier, d'abord avec les particuliers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce sont plutôt les entreprises qui font le gros de nos soirées. Beaucoup sont en télétravail et elles ont malgré tout besoin de garder un lien avec leurs salariés ou leurs clients. 70% de ces dégustations se font d'ailleurs à l'international et en anglais.

La pandémie vous réussi plutôt bien ?

On s'en sort très bien. On a vraiment pas à se plaindre car ça nous a obligé à nous repositionner et nous réinventer. Je reste convaincu que ça va nous obligé tous à repenser nos manières de travailler. Les dégustations en ligne ne vont pas remplacer celles en présenciel. Le fait de s'embrasser, de se rencontrer et de se toucher, ça va rester normal et humain, par contre, je reste convaincu que tout ce qui se réalise en distanciel va perdurer et être de plus en plus fort, plus interactif et sympa. Cela va faire partie du futur et cela a quand même des avantages économiques et écologiques

Quel tarif ?

Le tarif pour les particuliers s'élève à 29,90 euros. Cela comprend le coffret de dégustation et l'heure de dégustation avec les sommeliers et vignerons. Pour les entreprises , c'est à partir de 89 euros par personne.