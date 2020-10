La nouvelle éco : une jeune marque brestoise rêve de sortir les premières baskets biodégradables

A Brest, une jeune marque de chaussures est en train de réinventer la basket. Plus écologique, avec des matières premières naturelles, directement issues du savoir-faire d'artisans africains. Originaires de Guinée et du Congo, les deux créateurs d'Umòja s'apprêtent à lancer mi-novembre leur seconde collection. Mais surtout ils espèrent présenter l'an prochain une paire de baskets entièrement biodégradable, c'est l'objectif de Lancine Koulibaly, le co-fondateur d'Umòja.

Un marché de la chaussure très opaque

"On s'est rendu compte que le marché de la chaussure est très très opaque avec pas mal de matières pas du tout éco-responsables", précise Lancine Koulibaly. "Nous, on utilise des matières qui ont une histoire : coton bio, raphia, teinture à base de jus d'écorce, de plante et de minéraux. On ne peut pas associer à ces matières du plastique ou du synthétique."

Créer de l'emploi à Brest

Si les chaussures sont produites au Portugal, la petite entreprise a récemment recruté à Brest une designer pour le stylisme et une personne pour la communication et le web-marketing : "On est né en Afrique, mais Brest c'est notre terre d'accueil donc notre volonté c'est de créer de l'emploi ici, et de rester dans la ville."

Les modèles, vendus entre 89 et 149 euros, peuvent être commandés sur le site internet de la marque. On peut aussi les découvrir dans quelques boutiques, comme chez Inspire à Pont l'Abbé, le seul point de vente d'Umòja dans le Finistère.