La nouvelle éco : une jeune Rennaise lance son entreprise de mouchoirs en tissu

Adèle Loison, une Rennaise de 28 ans, veut remettre le mouchoir en tissu au goût du jour. Elle vient de créer son entreprise La Fabrique du mouchoir, le site internet a été mis en ligne ce dimanche. Ses mouchoirs en lin sont 100% made in France, du tissu réalisé à Lille à la confection élaborée près de Cholet. Adèle Loison a quitté son travail dans le numérique en décembre pour se lancer à son compte. Et malgré le contexte sanitaire, la jeune entrepreneuse n'a jamais lâché son projet.

Des mouchoirs 100% français

Tout est parti d'une blague autour d'un café, il y a deux ans. "Mon père sort son mouchoir à carreaux, les grands mouchoirs d'avant, de sa poche. Il se mouche devant mes copines. Je m'arrête, je rigole et je lui dis : tu n'as pas honte de sortir ça devant mes copines ? et il me dit sur un ton un peu de défi : si t'arrives à en trouver des jolis et des fabriqués en France, je les achète", se remémore Adèle Loison, en souriant.

L'entreprise d'Adèle Loison a pris quelques mois de retard : les premiers mouchoirs devaient être commercialisés au mois de juin. L'épidémie de coronavirus aurait pu la décourager puisque les autorités sanitaires conseillent d'utiliser des mouchoirs à usage unique. Mais la jeune rennaise a repensé son projet et met en avant les différents usages du mouchoir en tissus. "Quand vous avez une émotion, de la tristesse ou de la joie, dans des événements qui sont quand même majeurs dans notre vie, ça permet d'avoir son accessoire qu'on a auprès de soi. Quand vous avez un coup de chaud, que vous enlevez votre masque, que vous avez un peu transpiré, vous avez votre mouchoir qui vous accompagne au quotidien", souligne-t-elle.

Adèle Loison sait qu'il y a un créneau à prendre avec la mode du zéro déchet. "On se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément d'entreprises de la couche lavable. Il y a aussi des marques qui cartonnent sur les réseaux sociaux sur les culottes de règle et en fait, tout cela montre que le mouchoir en tissu a complètement sa place dans la poche des Français", affirme la Rennaise de 28 ans.

Ses mouchoirs se vendent à l'unité ou par deux, avec deux coloris : ivoire et bleu céladon, qui tire sur le gris. "C'est un mouchoir qui fait 25 par 25 centimètres. Il est terminé par un point jour échelle : ça ressemble à une toute petite dentelle qui fait des trous, tous les trois millimètres tout autour du mouchoir. Avant, il y a bien longtemps, ils étaient faits à la main et là, ils sont faits à la machine", décrit la jeune entrepreneuse. Ce savoir-faire a un coût : il faut compter 25 euros pour un mouchoir ou 45 euros pour les deux. Adèle Loison se positionne sur le marché des produits haut de gamme. Elle a d'ores et déjà reçu plusieurs dizaines de précommandes de la France entière et même de l'étranger sur son site. Les premiers mouchoirs seront livrés mi-novembre.