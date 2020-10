La nouvelle éco : une libraire de La Teste qui propose des livres "sur-mesure" à ses clients

Les indépendants seraient-ils en train de gagner leur bras de fer contre Amazon et la grande distribution ? En tout cas les chiffres démontrent la belle santé des "petites" libraires de quartier et de centre-ville. C'est le cas de la libraire Victor Hugo à La Teste.

C'est une librairie de 130 mètres carré située en coeur de ville, une boutique tenue par Frédérique Kholti, ancienne professeure des écoles, passionnée de lecture. Son commerce est tout nouveau, il a ouvert en juin 2019, dans les murs d'une ancienne banque. Il y a bien de la concurrence un peu plus loin, le magasin Cultura sur la zone d'activité, mais la librairie Victor Hugo a enregistré un succès quasi immédiat.

Dès l'ouverture les lecteurs ont afflué

Frédérique Kholti a embauché un, puis deux libraires. Et patatra ! La covid, le confinement. Trois mois de fermeture. La patronne serre les dents et contrairement à d'autres libraires elle décide de ne pas faire de livraisons à domicile. Ses employés touchent le chômage partiel, elle, une prime mensuelle de 1.500 euros. Arrive enfin le déconfinement et bonne nouvelle, les clients sont au rendez-vous dès le premier jour. Mieux encore ils sont plus nombreux qu'avant ! Frédérique Kholti a retrouvé le sourire elle vient même d'embaucher une troisième libraire.

"Ce succès c'est celui des commerces de proximité en général" analyse la libraire. La clef : l'accueil et le conseil personnalisé.