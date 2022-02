La nouvelle éco : une librairie-salon de thé va ouvrir ses portes début mars à Laval

Une nouvelle librairie va ouvrir ses portes dans le Vieux-Laval début mars : on y trouvera seulement des livres d'occasion ainsi qu'un salon de thé. Après avoir travaillé une trentaine d'années dans différentes librairies, Valérie Lerouge a décidé de se lancer à son compte et de créer Vita Nova.

Vous pourrez bientôt déposer et vendre vos livres d'occasion à Laval ! Une nouvelle librairie va voir le jour début mars dans le centre-ville. Vita Nova (nouvelle vie en italien ancien) va s'installer 12 rue des Orfèvres, près de la place de la Trémoille. Derrière ce projet, Valérie Lerouge : cette quinquagénaire se lance à son compte après avoir travaillé 30 ans dans différentes librairies.

Dépôt des livres et salon de thé

Les clients pourront déposer leurs livres d'occasion à Vita Nova et avoir soit de l'argent soit un bon d'achat en échange. "Je vais faire soit une estimation sur un lot, soit à la pièce avec une offre de reprise ou alors ce sera un bon d'achat, c'est pour cela que je parle d'échange. On pourra échanger ses propres livres contre des livres que j'aurai en rayon", décrit Valérie Lerouge.

Concernant la partie salon de thé, la gérante de Vita Nova proposera du café et une carte de thé, ainsi que des chocolats chauds et des jus de fruit. "En gourmandise, ce seront des choses que j'achète auprès de confrères locaux, soit des artisans pâtissiers de Laval, soit des fabricants installés en Mayenne pour mettre l'accent sur le savoir faire mayennais", souligne-t-elle. Valérie Lerouge aurait souhaité éventuellement proposer des cookies faits maison par exemple mais elle n'a pas pu mettre cette formule en place car "la vente de nourriture est très réglementée et impose des normes sanitaires extrêmement strictes auxquelles je ne peux pas répondre".

Selon la gérante de cette nouvelle librairie, il y a une attente à Laval concernant "un magasin physique de livre d'occasion". "Il y a des gens qui vendent sur Internet. Il y a un magasin L'ivresse des mots, qui vend du livre d'occasion, mais surtout des livres anciens et rares", explique Valérie Lerouge. Ce concept de magasin d'occasion existe déjà à Mayenne et à Sainte-Suzanne : "il y a déjà une offre en Mayenne et et j'ajoute la mienne à Laval", se réjouit la gérante de Vita Nova.

Le magasin doit ouvrir début mars mais il sera possible de déposer des livres dès le 20 février, une fois que les travaux auront avancé dans le local situé dans le Vieux-Laval. Vous pouvez contacter Valérie Lerouge au 06 67 38 69 84.