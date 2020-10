La Nouvelle éco : une litière pour chats 100% naturelle grâce aux nîmois de La P'tite Zoé

Vous aimez les chats ? Vous aimez la nature, et la protéger ? Comment vous passer de ce bon plan 100% naturel, imaginé à Nîmes ? Graziella Osuna est la gérante de la société nîmoise SEMI (société d'exploitation des matériaux isolants), spécialisée dans le marché de la ouate de cellulose. Depuis 5 ans, elle s'est lancée en parallèle sur un autre projet, celui d'une litière pour chats 100% naturelle. Et voilà comment est née "La P'tite Zoé".

Une litière éco-responsable et sans additif

En 2 mots, sa priorité absolue : la préservation de l'eau. Voilà ce qui motive cette chef d'entreprise gardoise. Graziella Osuna, avec sa société SEMI, est devenue pionnière en matière de ouate de cellulose pour l'isolation en France. "Vous isolez entièrement les maisons avec, les murs, les combles, les planchers". L'avantage ? "C'est un matériau écologique et recyclé, fabriqué à partir dfe papiers journaux recyclés. On ne prélève rien à la terre pour le fabriquer. Il consomme très peu d'énergie, on n'utilise pas d'eau. Et dans la maison, il isole quatre fois plus qu'un matériau traditionnel"

En mars 2019, elle se lance dans une autre aventure. Elle crée en plus, et presque par hasard, "la P'tite Zoé" . il s'agit d'une litière pour chats 100% naturelle. "ça vient de la même matière première : du papier journal recyclé. Lui est formé en granulés."

Où trouver cette litière ? Par exemple Nîmes Carrefour City, à La Vie claire à Lunel, chez Click and Vrac à Caissargues, et sur le site Internet de La P'tite Zoé.