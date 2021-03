La Nouvelle Eco : Une maison d’édition landaise 100% féminine

La maison d’édition Passiflore, à Dax, a vu le jour en 2009 : derrière cette création, 3 femmes : Patricia Martinez, Florence Defos Durau et Sylvie Cazaban. Pour Patricia, la journée internationale des droits des femmes représente beaucoup de choses : « Nous avons la chance de vivre dans un pays où il nous est possible d’entreprendre, de nous faire entendre, même si tout n’est pas parfait. » L’éditrice dacquoise fait référence entre autres à la parité, qui est encore loin d’exister dans de nombreux domaines. « Le fait qu’il y ait une journée dédiée aux droits des femmes, cela veut dire qu’on représente une minorité, qu’on représente une cause à défendre. »

Passiflore, c’est une belle réussite, avec une équipe 100% féminine. Le secret de cette réussite c’est peut-être justement la caractéristique féminine, révèle Patricia Martinez. « On laisse parler notre cœur. ». Elle insiste sur la place des émotions. Pas de calcul. Elle explique que des maisons d’édition calculent, fixent une ligne éditoriale en fonction de la mode. Chez Passiflore, chaque membre de l’équipe écoute son cœur.

Interview de Patricia Martinez dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

Les débuts en 2009

Quand les 3 femmes se lancent dans l’aventure de l’édition, elles ont peu de moyens, pas de local : elles travaillent chez elles. Elles n’ont pas beaucoup de livres. Patricia, Florence et Sylvie sont parties doucement, avec une maison d’édition peu connue, et avec des personnes qui venaient se faire publier pas connues non plus. Petit à petit, elles ont réussi à se faire un nom.

Pari gagné, d’autant que dans le monde de l’édition, économiquement, explique Patricia, « les marges sont très étroites, il y a une prise de risque très importante, il ne faut pas se tromper au niveau du nombre d’ouvrages à imprimer : c’est semé d’embûches, mais c’est passionnant. »

L’année 2021 et ses incertitudes

Le début d’année est compliqué pour la maison d’édition. Patricia Martinez confie avoir quelques insomnies. Elle a du mal à se projeter à la fin de l’année 2021. Malgré tout, elle s’accroche : « cela ne va pas nous empêcher de nous battre et de faire entendre la voix des femmes. » Elle cite plusieurs autrices, comme Chantal Detcherry, qui a reçu un prix de l’Académie Française, précisément celui de la Nouvelle en 2020. Autre exemple : Marie-Laure Hubert Nasser. Son 4ème titre est publié par Passiflore, avec une histoire de femmes qui ont plus de 70 ans et qui ont le droit d’aimer et de rêver.

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.