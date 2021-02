La nouvelle éco : une maman sarthoise lance une couche écolo assemblée en Mayenne

Depuis quelques années, les couches jetables pour bébés n’ont plus la cote, surtout depuis que l’on en connait les composants : métaux lourds, glyphosates etc. Cependant, il n'est pas toujours aisé pour les parents de trouver des couches lavables bio. Une jeune entreprise de la région est en train de se lancer.

La marque s’appelle Langeline. La couche est totalement conçue et fabriquée en France, en Sarthe et en Mayenne. C'est l'idée de Fanny Niel, une mère de famille de 27 ans. Elle est la fondatrice de la marque. À partir du 11 février elle va donc lancer un financement participatif sur la plateforme ululle pour démarrer.

"On a voulu s'engager de la conception à l'expédition en choisissant des matières en provenance de tricoteurs français. Le modèle d'expédition est aussi innovant avec des colis réutilisables" explique Fanny Niel. La R&D, recherche et développement a été réalisée en Sarthe avec un ingénieur sarthois. Une fois que ces matières sont réunis on les assemble à Laval.

Une couche Langeline coûtera 35€, son kit complet (20 couches) est à 350€.